Lorenzo Silva: "Somos especialistas en una gestión absolutamente negligente de la memoria"

Frente a esta actitud de olvido del pasado, Silva propone -- junto al coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez, y al periodista Gonzalo Araluce-- la obra 'Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA' (Península), que rememora los cincuenta años de lucha contra la banda terrorista a través de la memoria acumulada por aquellos que la protagonizaron.

Sánchez y Silva han explicado, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación del libro en Valencia, que este proyecto surge hace unos cinco años de una "reflexión interna: que después de cincuenta años la verdad no se había contado". "Todo el mundo sabía que se había ganado pero había que escribir un relato de cómo el estado de derecho había conseguido derrotar a ETA y dar voz a investigadores y víctimas que no la habían tenido", ha precisado el coronel.

En este sentido, Lorenzo Silva ha apostillado que, aunque literatura sobre ETA "ha habido siempre", con varias obras en euskera escritas en los 70 y algunos ensayos, 'Sangre, sudor y paz' se diferencia de esas otras miradas más "fragmentarias" y en las que podía haber, incluso, cierat "simpatía" a posturas abertxales, en que antes "la historia estaba en marcha", mientras que, ahora, con el fin de ETA, está "consumada".

Sobre este punto, Manuel Sánchez --con más de un cuarto de siglo de experiencia en el combate contra la banda armada-- ha recalcado que ETA está "liquidada absolutamente". "Primero --ha proseguido-- porque no es algo que ocurrió de la noche a la mañana, ETA estaba terminal en sus últimos años y, además, no hay riesgo de que resurja porque no tiene armas, no tiene voluntad de conseguir nada ni posibilidades".

Preguntados por si "duele" que el último aniversario del anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA --que se produjo el 20 de octubre de 2011-- haya pasado algo inadvertido por la atención mediática a raíz del 1-O en Cataluña, el guardia civil ha comentado que "mucha gente ha olvidado y otra, por diversas razones, quiere olvidar; es una lógica de las sociedades modernas".

Silva ha agregado que en España "somos especialistas en una gestión absolutamente negligente de la memoria" y ha subrayado que, sobre el tema de ETA, el libro que presentan pretende ofrecer a quien quiera saber o escribir sobre el asunto "un yacimiento, un repositorio" de datos.

"Punto álgido" del reconocimiento a la Guardia Civil

También en relación con el ambiente que se vive en Cataluña, el coronel Sánchez ha rechazado que haya desafección de la ciudadanía con la Guardia Civil. Al contrario, "estamos en el punto álgido de nuestro reconocimiento social. Puntualmente, es decir en un punto de un día en Cataluña, hay una parte pequeña a pesar del mucho ruido y vídeos que ha cuestionado una actuación de orden público habitual, pero en el resto de España y mucha parte de Cataluña se nos quiere quizás más que nunca por nuestra seriedad", ha aseverado.

En la misma línea, Lorenzo Silva ha destacado la percepción que existe de la Benemérita como un cuerpo sujeto "a la legalidad" sin servir a ningún bando político y que ese papel ha sido reconocido a lo largo de la historia, algo que queda patente en las memorias de personajes como Frederic Escofet, quien fue alto cargo de la Generalitat de Catalunya.

A Silva también se le ha interrogado por las reacciones que está sufriendo en redes sociales por sus posicionamientos sobre el referéndum independentista catalán. Al respecto, ha comentado que "cuando uno toma una posición pública debe asumir que va a incomodar a alguien". "Eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es que en la España del siglo XXI pronunciarte públicamente conduzca a que te hagan escraches como los que ha sufrido Isabel Coixet o que te pases 10 minutos en Twitter borrando insultos".

Finalmente, sobre qué debe aprender la sociedad española de la actividad y fin de ETA, Manuel Sánchez ha considerado que lo fundamental es "que la violencia no ha aportado absolutamente nada". "Ha sido un fracaso clamoroso. A la sociedad española, dejando aparte el daño irreversible de las víctimas, se le puso una prueba que ha superado. Esta es una historia muy triste que, por lo menos, acaba bien, aunque no merecía la pena el precio que se ha pagado", ha finalizado Silva.