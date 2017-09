Buenafuente diseña el cartel de una muestra de cine español de Los Ángeles

Se trata de la primera vez que Buenafuente (Reus, 1965) diseña un póster para un festival de cine, informa en una nota el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) organiza la muestra junto a la American Cinematheque y EGEDA.

Andreu Buenafuente, además de ser uno de los productores, comunicadores y humoristas referentes de España -continúa la nota-, es una persona con una "amplísima trayectoria artística", una faceta "menos visible pero no menos prolífica".

Su trayectoria artística se mueve por distintos campos como la fotografía, la pintura, la ilustración y el dibujo, en los que ha trabajado principalmente desde que empezó a indagar en esta faceta desde hace unos 30 años.

En 2015 editó el libro de ilustraciones "No entiendo nada" (Reservoir Books), que recoge parte de sus trabajos, y, además, ha colaborado en publicaciones como 'The New York Times', 'El País', 'Ara' y 'El Periódico'.