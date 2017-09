La ONCE premia el carácter solidario de los aragoneses

Alrededor de la ONCE y de sus premios solidarios se reconoció ayer el trabajo que busca la inclusión social, la autonomía personal y la accesibilidad universal. La cita fue en el World Trade Center de Zaragoza, donde el vicepresidente del Consejo General de la ONCE, José Luis Pinto, insistió mucho en esos objetivos. A su lado ejerció de anfitriona Ruth Quinta, presidenta de la ONCE en Aragón, acompañada por la consejera Mª Victoria Broto, la vicealcaldesa Luisa Broto y la presidenta de CERMI Aragón, Marta Valencia.