ZGZ Escena comienza invitando a niños y mayores a pisar las tablas de la Estación

El festival de teatro, circo y danza ZGZ Escena, que hasta el 1 de octubre llevará propuestas locales, nacionales e internacionales a las principales salas de la ciudad, ofrece hoy su primer espectáculo con el break dance de los zaragozanos Circle of Trust y su montaje ‘Nagare’, junto a Logela, a las 21.30 en el antiguo reformatorio El Buen Pastor, en Valdefierro.

Como aperitivo, el festival invitó ayer a una veintena de personas a participar en los ensayos de ‘El hijo que quiero tener’, una función de la compañía valenciana El Pont Flotant, que se representará el próximo sábado a las 19.00 en el Teatro de la Estación. La peculiaridad de estos ensayos reside en que no se trata de actores profesionales, sino de los participantes en un taller de teatro intergeneracional compuesto por personas de entre 8 y 65 años.

"La función es un pretexto para poder hacer el taller y mezclar tres generaciones: abuelos, niños y los que estamos en medio", explicaba Àlex Cantó, actor y miembro de El Pont Flotant, quien aseguró que no se dirige de diferente forma ni a mayores ni a niños. "Este taller es un ejemplo de tratar a todos por igual. No es difícil, pero obviamente te adaptas porque no son actores profesionales", añadió.