Revelada la primera imagen de David Harbour como 'Hellboy'

La imagen del nuevo ‘Hellboy’ por fin ha sido desvelada. En la nueva película, será el actor David Harbour, conocido por su papel como policía en la afamada serie 'Stranger Things', el que interprete al demonio rojo.

