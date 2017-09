Un mes repleto de música para todos los gustos

Zaragoza Psych Fest, Festival Mestiza Club o FIZ. Esos son algunos de los festivales que se celebrarán en septiembre. Los hay para todos los gustos: de música independiente, rumba, hip-hop y hasta psicodelia. Junto a estas propuestas ya consolidadas, también se puede disfrutar de diversos conciertos. Festival JazzEñe 2017

La primera propuesta se celebra del 14 al 16 de septiembre y reunirá a 12 grupos de jazz españoles y latinoamericanos en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. Se trata del Festival JazzEñe que en esta ocasión llega hasta la capital aragonesa. En la primera jornada estarán presentes, Pau Viguer Trío con 'Muy delicado' y Antonio Serrano con 'Tootsology', en la sesión de las 19.00; y Carola Ortiz Grupo con 'Sirin' y Abe Rábade Trío con su 'Once' en la de la noche. El día 15 será el turno del 'Lados' de Gladston Galliza Grupo Lados y María Toro Project con 'A contraluz' por la tarde. A las 22.00 actúa Tr3spuntocer0 y Noa Lur. Ramon Fossati Glowing Trío, Chicuelo-Mezquida, Michael Olivera Group y Antonio Lizana pondrán fin a la programación.

Zaragoza Psych Fest

Mientras el auditorio de Zaragoza se llena ese fin de semana de jazz, Las Armas acogerá el festival especializado en psicodelia Zaragoza Psych Fest. Los días 15 y 16 de septiembre, más de 10 grupos harán vibrar al público presente. Desert Mountain Tribe, Alien Tango, Hurricane, Heart Attacks, Los ojos, The wheels actuarán el viernes, mientras que Dead Rabbits, Melange, My Expansive Awareness, The Karovas Milkshake, 10.000 Russos, Is Bliss. También habrá actuaciones de dj's, pintura, mercadillo...

Festival Mestiza Club