¿Dónde se puede ver la película más barata?

Los aragoneses están volviendo a las salas de cine, aunque de manera muy paulatina y sin que los ingresos de las salas sean proporcionales. Esto se debe a que cada vez hay más cines que realizan ofertas para intentar captar espectadores, haciendo especial hincapié en las promociones 'online' y en descuentos adicionales a la compra de la entrada. Aún así, si se quiere ir al cine a un precio reducido, la opción del día del espectador (miércoles) continúa siendo la más asequible.

En concreto, según los datos contrastados en las diferentes páginas web, ver una película cuesta solo 4,20 euros en varias salas aragonesas: Plaza Imperial, Puerto Venecia y Grancasa. En estas dos últimas, el precio corresponde a la compra 'online' o con la tarjeta Cinesacar. En el caso de que se obtenga en taquilla y sin tarjeta, el importe asciende a 4,70. En el resto de cines de la capital aragonesa (Palafox, Aragonia y Cervantes), el coste en este día es de 4,40 euros.

Como se puede comprobar, la diferencia entre una cantidad u otra no es muy elevada; donde sí que se encuentran bastantes diferencias es entre el coste 'online' y el de taquilla y si la película es distribuida por una empresa u otra. Por ejemplo, Cinesa no aplica sus promociones a las cintas de Warner Bros, lo que en ocasiones ha provocado la queja de algunos usuarios. La venta 'online' es la que suele proporcionar un precio más bajo (si se tienen entre 26 y 64 años y, por lo tanto, no se cuenta con un descuento especial). En estos casos, Puerto Venecia o Grancasa son los que venden las entradas más económicas: 4,60 euros independientemente del día de la semana que sea.