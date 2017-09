U2 lanza 'You're The Best Thing About Me', el primer sencillo de su último álbum

El grupo irlandés de rock U2 presentó este miércoles al mercado el primer sencillo de su decimocuarto álbum de estudio, 'Songs of Experience', que estrenará el próximo diciembre.

El lanzamiento de 'You're The Best Thing About Me', un pegadizo tema con acordes roqueros, sucede a la difusión hace unos días del vídeo de una interpretación en directo de 'The Blackout', otro de los temas incluidos en este esperado trabajo.