Juego de Tronos: El lingüista de Poniente

She vaes La Manchi, fini zalak anha vineserat hakees, thir nevvayoon chosha ato rek shafkasoa fin aqqisie ma zhan she ganikhzhanan, ma ment ershe, ma irvosof reddi, ma jano karlinaya h’athfonaraan". No, a este periodista no le está dando un ictus mientras teclea, ni se le ha olvidado cómo se escribe en la lengua de Cervantes. Lo que usted acaba de leer es, precisamente, la emblemática primera frase de ‘Don Quijote de La Mancha’ –"En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor"– traducida al idioma dothraki, con el que se comunica la tribu de bárbaros del mismo nombre en la serie de televisión ‘Juego de Tronos’.