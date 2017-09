Muere a los 91 años Richard Anderson, actor de cine y televisión

El actor estadounidense de cine y televisión Richard Anderson murió este viernes a los 91 años en Los Ángeles (Estados Unidos), informó el medio especializado 'The Hollywood Reporter'.

Su publicista Jonathan Taylor comunicó que Anderson falleció este viernes en su domicilio situado en Beverly Hills.

El intérprete, que nació en New Jersey (EE. UU.) en 1926, era conocido por el gran público gracias a sus papeles protagonistas en las series televisivas de los años 70 'The Six Million Dollar Man' y 'The Bionic Woman'.