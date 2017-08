Septiembre, última oportunidad para disfrutar de estos planes

La llegada de septiembre parece venir acompañada de un cambio de ciclo. El fin de las vacaciones y la vuelta a la rutina para todo el mundo, incluidos los más pequeños que ya preparan su regreso al colegio. Septiembre, un mes de transición donde muchas propuestas de ocio acaban para dar lugar a otras nuevas . Por ello, esta última semana de agosto y septiembre, diversos planes apuran sus horas. Heraldo Ocio selecciona algunos para que no pasen desapercibidos.

Las próximas semanas son la última oportunidad para disfrutar de algunas de las actividades veraniegas que estaban programadas estos meses. Los más pequeños todavía pueden encontrar el tesoro en Sendaviva con la actividad 'La isla del tesoro'. También es en este enclave donde, hasta el 3 de septiembre, se podrá ver el espectáculo 'Aventuras de un naúfrago'. Y unos días antes, solo hasta el 1 de septiembre, se realizarán los últimos talleres de las actividades de verano en San José.

También en septiembre llegan a su fin actividades de cine especiales como 'Film- Nic: cine de verano en Las Armas' cuyas últimas sesiones serán el sábado 2 de septiembre con Las Blender y 'El concierto' y el 9, con Lady Banana y 'Tomates verdes fritos'. Otro cine de verano que llega a su fin es el de Puerto Venecia, cuyo último pase será el día 10 de septiembre.

Exposiciones

Hasta el 31 de agosto se puede visitar la exposición 'Mariposas de arcoríris' en el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente, donde se puede encontrar una muestra de mariposas y polillas nocturnas. El 10 de septiembre es otra de las fechas claves, ya que es entonces cuando finalizan varias exposiciones de la capital aragonesa. 'El plegador loco', de Eric Vigier en la Emoz, es una de ellas. Ese mismo día, en la Lonja, finaliza la muestra 'A contracorriente', donde se muestra el legado desconocido de la que fue la primera fotoperiodista española, Juana Biarnés. También, la especial intervención 'Out of neither' termina ese día.

'¡Léeme una foto!' puede visitarse hasta el 15 de septiembre en la Biblioteca Ibercaja José Sinués. Esta muestra reúne 24 imágenes cuyo hilo conductor es el mundo de la lectura. El 24 de septiembre es el último día para visitar 'Dos décadas de performance en China', en el Centro de Historias, que recorre la evolución de una de las figuras claves del arte chino desde mediados de los 90 hasta la actualidad. En Huesca, será también el día 24 cuando finalice 'Sed fugit', una muestra de 40 obras del alcañizano José Miguel Abril.

Cursos

Otras actividades que llegan a su fin son 'Street Workout', los talleres solidarios de la Casa de Juventud de Montañana, el curso de fotografía en el Palacio de la Aljafería y el taller de huerto urbano, entre otros.