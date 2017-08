Ascaso celebra desde este martes la sexta edición de su festival de cine

Alrededor de una treintena de voluntarios se encargará de todas las labores necesarias para hacer realidad un verano más "el sueño" de la Muestra de Cine de Ascaso. La Asociación de Vecinos/as y Amigos/as de Ascaso 'Los relojes', organizadora de la muestra, espera cumplir con las expectativas y revalidar el éxito de asistencia de público de pasadas ediciones, que ha ido en aumento año tras año.

Se desarrollarán cinco jornadas dedicadas al mejor cine de autor, artesano e independiente, que aborda con belleza y compromiso cuestiones y realidades propias del mundo actual.

Entre los cinco largometrajes que se proyectarán esta semana en la 'Era del Cine', se encuentran un clásico, indispensable en cada edición. Este año es el turno de la mítica 'El acorazado Potemkin', del maestro Sergei Eisenstein, y 'La tortuga roja' (Michael Dudok de Wit, 2016), toda una novedad al tratarse de la primera película de animación que podrá verse bajo el cielo estrellado de Ascaso. El festival también reserva un espacio de honor al cortometraje.

La 'Era del Cine', a la que se accede a través de la borda --restaurada por voluntarios de la muestra y situada en la plaza del pueblo--, cuenta para la ocasión con un equipamiento que garantiza una calidad de imagen y sonido durante las proyecciones similar a la de cualquier sala de cine moderna, con un proyector de alta definición de 7.000 lúmenes y un equipo de sonido de 8.000 vatios. Todas las copias de las películas programadas se reproducirán en formato Blu-Ray de alta definición.

La Muestra de Cine de Ascaso dispone de un presupuesto ajustado de 10.830 euros, dentro del cual se incluyen los gastos de la restauración de los muros del camino a las pozas del arroyo de Ascaso, y que han sido reconstruidos por un grupo de 12 voluntarios durante el campo de trabajo organizado por esta asociación en el mismo pueblo del 5 al 12 de agosto.

De la partida presupuestaria, la Diputación de Huesca aporta 3.000 euros en concepto de subvención y 1.030 euros provienen de la Comarca de Sobrarbe. Tanto el Ministerio de Educación y Cultura como el Gobierno de Aragón ya han confirmado su apoyo con sendas subvenciones, no así en qué fecha se harán efectivas, han indicado los organizadores.

Por ello, el presidente de la Asociación de Vecinos y Amigos y codirector de la Muestra de Ascaso, Miguel Cordero, ha señalado que "ya no es una falta de dinero, sino de respeto al voluntariado por parte de las instituciones, pues esto nos genera importantes obstáculos y nos impide planificar bien los proyectos que tratamos de levantar mediante el esfuerzo desinteresado de muchos ciudadanos, para toda la comunidad".

Este lunes se ultiman los preparativos para el festival y se atiende a los detalles. Y aunque en Ascaso nunca se ha suspendido ninguna sesión en la 'Era del Cine' por inclemencias meteorológicas, este año ya se ha acordado con el Ayuntamiento de Boltaña trasladar la proyección de la noche al Palacio de Congresos de la localidad si fuese necesario a causa a la lluvia.

Programa

Este martes, a las 20.00, se inaugurará la exposición 'La gráfica revolucionaria' y a las 21.15 se proyectará 'No cow in the ice' (2015 VOSE), documental autobiográfico de Eloy Domínguez Serén, que asistirá a la proyección y al coloquio posterior.

Este miércoles, a las 18.30 se podrán visionar los cortometrajes 'Petrona' (Hammudi Al-Rahomun Font, 2016); 'El viaje del libro' (Dani Millán, 2017); 'Mañana' (Manuel Aguilar, 2016); 'Home, dulce hogar' (Carlos Polo 2017) y 'Vida en marte' (José Manuel Carrasco, 2016). A las 21.15 será el turno de 'La tortuga roja' (2016 VOSE), película de animación de Michael Dudok de Wit.

Con el título 'Sobrarbe de cine', este jueves se proyectará --a las 18.30-- el documental 'Vidas bajo el capitalismo', de la sobrarbense Nélida Ruiz de los Paños (2017), quien participará en un coloquio.

A las 21.15 los asistentes podrán ver 'El Acorazado Potemkin', drama de Sergei M. Eisenstein, (1925) en conmemoración del 100 aniversario de la revolución soviética.

Al finalizar la proyección tendrá lugar un coloquio con Juan Zavala, director de Comunicación de TCM; Antonio Martínez, director y presentador del programa 'Sucedió una Noche', de la Cadena Ser), y Elio Castro, colaborador cinematográfico habitual de la Cadena Ser.

Este viernes, a las 12.00, se celebrará una cata de vinos de la Bodega Enate y a las 18.00 se proyectarán los cortometrajes 'El vestido'; 'Mujer y filipina'; 'Un lugar'; 'Lucrecia'; 'Einstein-Rosen' y 'El otro lado de la esperanza'.

Por último, este sábado se dedicará al 'Cine en familia', con las películas 'Vida de Calabacín', de Claude Barras, y a las 15.00 se realizará una comida de hermandad, a lo que seguirá --a las 18.30-- un concierto en la plaza con 'Ixera, Compañía Almugavar'.

A las 21.15 se entregará el Premio Ascaso 2016 y a las 21.30 se podrá ver el documental 'Dancing Beetohoven', de Arantxa Aguirre, quien participará después en un coloquio.