Polémica en un concierto de David Civera en Vigo

El artista turolense David Civera actuó en las fiestas de la localidad gallega de Nigrán el pasado 19 de agosto compartiendo noche con la orquesta Superfama. Una actuación que ha venido acompañada de polémica, no por el concierto en sí, sino por un discurso del cantante antes de comenzar el concierto . Según recoge ' La Voz de Galicia ', el artista se quejó de que iba a actuar a pesar de que no le habían proporcionado el material necesario para desempeñar su profesión.

Muchos de los fans del cantante le aplaudieron por seguir adelante con el concierto. Pero, alguno de los miembros de la orquesta Superfama, entre ellos la cantante Patricia Bazarra, se quejaron de que David Civera no se hubiese referido a ellos en este discurso, ya que según estos le dejaron parte del material necesario para poder actuar.

Tras esta crítica, el artista, según ha recogido la componente de la orquesta, contestó: "Gracias por todo Patricia. He de seguir trabajando". Una respuesta que no fue bien recibida por esta que se quejó de que el cantante turolense no pidiese disculpas.

Ante esta queja, el artista explicó que con su discurso solo quería hablar "de las carencias técnicas" que tuvo que asumir, "nada en contra de la orquesta".