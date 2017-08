El Festival de Cine de Tarazona llega al ecuador con la proyección de varios cortos de su homólogo mexicano

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo llega a su ecuador este miércoles 16 de agosto con un extenso programa que dará comienzo, a las 17.00, con la proyecciones de una serie de cortometrajes de su festival homólogo de México '24 risas por segundo'.

En concreto, el público podrá disfrutar de 'Impar', 'Sexo limpio', 'Trámites', 'Vurlak', 'Dos días de suerte', 'Domingo' y 'Vida Eterna & Asociados'.

A partir de las 19.00, en la cuarta sesión del certamen de cortometrajes, será el turno de 'Normal', 'Cenizo', 'No lo quieres', '(Still) Love you', 'Renovable', 'Una casa en el campo', 'The App' y 'Visión de futuro'.