"Paco Martínez Soria fue un hombre muy querido y un gran maestro, no solo cómico"

Con una gran ovación. Así recibió el público del teatro Bellas Artes de Tarazona a los actores Emilio Gutiérrez Caba y Luis Varela que, anoche, en la inauguración oficial del XIV Festival de Cine de Comedia, recogieron el premio especial Paco Martínez Soria. Un reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional, en la que pueden presumir de haber coincidido con el propio ‘don Paco’ en numerosas películas e incluso en obras.

Para el dos veces ganador del Goya a mejor interpretación masculina de reparto, "un premio es siempre algo muy agradable, sobre todo cuando lleva el nombre de un compañero de categoría como Paco Martínez Soria". "Lo conozco en las dos vertientes, la humana y la profesional. Trabajé con él en dos o tres ocasiones", recordó Gutiérrez Caba. La primera fue en la película ‘Qué hacemos con los hijos’ (Pedro Lazaga, 1967) y más adelante en ‘El calzonazos’ (Mariano Ozores, 1974). "Una fue en blanco y negro y otra en color -señaló-. La relación con él siempre fue excelente. Era muy amigo de mi familia, de hecho fue quien promovió que mi hermana Irene tuviera la primera compañía como empresaria en España".

Por su parte, Luis Varela mostró "una gran alegría y honor" al recibir este reconocimiento porque "hice muchas películas con don Paco". "Él siempre se preocupaba de que estuviese en sus películas. Para mí fue un hombre muy querido y un gran maestro, uno de los grandes actores, no sólo cómico, y me siento muy honrado de que me den este premio y, sobre todo, de haber aprendido de él", aseguró Varela. Tal y como recordó, su último trabajo juntos fue en ‘La tía de Carlos’ (Luis María Delgado, 1982). "Desgraciadamente, a los tres meses de terminar esa película es cuando falleció", apuntó el actor, que actualmente está de gira con la obra de teatro ‘Héroes’, que pondrá en escena en Tarazona el próximo 30 de agosto.