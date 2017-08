Álex de la Iglesia: "Terele me ha cambiado la vida y me ha enseñado a vivir"

De la Iglesia ha acudido al tanatorio de San Isidro de Madrid, donde permanecerá la capilla ardiente de Terele Pávez hasta las 21:30, momento en el que se cerrará para trasladar el cuerpo a El Escorial para su incineración, sin presencia de familiares ni allegados.

El director, que contó con la actriz para muchas de sus películas -como 'Las brujas de Zugarramurdi' o 'El día de la bestia'- ha contestado a los periodistas que esperan en la puerta del tanatorio que él no relanzó la carrera de Terele, sino "todo lo contrario", ya que cuando la conoció ella "ya era una de las actrices más importantes del país".

"El trabajo de Terele supera muchísimo mis películas", ha asegurado.

A la pregunta de cómo era trabajar con esta actriz, Álex de la Iglesia ha dicho que "es como si te preguntan cómo es vivir".

"He tenido la suerte de conocer a la mujer que ha cambiado mi vida y que me ha enseñado a vivir y he aprendido muchísimo con ella, sobre todo a ser mejor persona", ha sostenido.

Ha relatado que Terele "más que peculiar era única, con un temperamento fortísimo, con un talento arrollador y sobre todo porque todo lo sacaba de su experiencia personal", demostrando "una capacidad de amar a los demás alucinante", siempre preocupada por sus compañeros de rodaje.

El director cinematográfico ha destacado que "era una mezcla increíble de fortaleza y sensibilidad" y que su nivel humano la hacía la mejor actriz o una de las mejores con las que ha trabajado.

Ha subrayado la calidad de la actriz en cintas como 'Cañas y barro', 'Los santos inocentes' o 'Fortunata y Jacinta', y ha contado que le resultaba difícil no pensar en ella para cualquier papel, "incluso los contradictorios" con su perfil.