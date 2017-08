El oscense Jorge Isla logra una de las dos becas FormARTE en París

En su especialidad, la modalidad de Artes Plásticas y Fotografía, tan solo había 4 plazas –dos para cada una de ella-, de las cuales Isla ha logrado una con una puntuación de 7. Tan solo en esta modalidad se habían presentado 34 personas de toda España, entre un total de 950 artistas que optaban a las siguientes modalidades: Conservación y restauración de bienes culturales, Museología, Biblioteconomía y documentación, Archivística y Gestión Cultural.

Conseguir una de estas becas de formación y especialización en materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es, en palabras del fotógrafo, “el sueño de cualquier artista”.

Además, asegura que no es tarea fácil, y, a pesar de la competencia, reconoce que mucha gente no se presenta por desconocimiento, o por ciertas complicaciones a la hora de completar la documentación necesaria. “Por ejemplo, hay que hacerlo con firma digital y mucha gente no lo hace por pereza. Además se publican en el BOE y mucha gente no lo lee”, afirma Isla.

“Podíamos elegir entre marchar en septiembre o en enero, y yo he elegido la segunda opción para desarrollar el proyecto en casa y poder materializarlo durante mi estancia”, explica el artista.

En su opinión, el hecho de poder convivir durante cinco meses con otros creadores sin preocuparse de los costes, así como “tener la oportunidad de testar tu trabajo con otro tipo de artistas de las más diversas disciplinas, vivir en la ciudad de la luz y el arte rodeado de museos y contar con la ayuda de un tutor que te lleve el proyecto es toda una fortuna y supone una serie de estímulos muy positivos para cualquier artista”, destaca.

Diferentes visiones de la Torre Eiffel

LUV-A es un proyecto protagonizado por la luz y los minerales que fue motivo de una exposición individual en el marco del prestigioso festival de Photoespaña 2017 el pasado mes de junio en Madrid y que podrá disfrutarse en Zaragoza, en la Galería Antonia Puyó, desde el próximo mes de septiembre. Para el futuro, el aragonés prepara un puzle inconecto, en forma de pieza de gran formato –de entre 4 y 5 metros de altura- en el que tratará de profundizar en la subjetividad de la imagen y del paisaje partiendo de un objeto tan conocido como la Torre Eiffel.

“Es un monumento fotografiado por miles de personas, y siempre es la misma, pero nunca es igual ya que depende del punto de vista. La idea es sumar estas visiones en una sola y reproducirla de una manera abstracta”, afirma Isla.