El lleno de Bastille abre el Arenal tras el arranque abrupto del miércoles

La tarde ha arrancado, como es habitual en la cita musical burrianense, con una respuesta tibia de público, que prefiere las horas tempranas para la playa y para el botellón en las zonas de acampada.

Miss Caffeina ha organizado la misma fiesta bailable de siempre y ha lanzado un mensaje contra la homofobia tras pedir a los asistentes que cuando estén en la playa saluden con el dedo corazón si ven una avioneta naranja en el cielo.

Lori Meyers siguen con su buena cuota de seguidores y han resuelto bien como es habitual contando con la participación del público.

Tras Sidecars, con muchas fans esperando para hacerse fotos con ellos, Dinero ha contado con poco público (huido a la zona de acampada o al macro botellón del paseo marítimo) pero sin embargo seguramente habrán sido lo mejor de la noche. Rock infalible y directo y que ha sabido a gloria entre los nombres de un cartel huérfano de buenas bandas de guitarras.

Cuando se acercaba la hora de la actuación de Bastille miles de jóvenes se agolpaban en el escenario principal para ver a los británicos que visitan el Arenal por segunda vez. Los temas de sus dos trabajos han sonado intercalados de los más bailables a los más íntimos, y se han atrevido a versionar con dudoso resultado 'No Scrubs' de TLC y 'The Rhythm of the Night' de Corona.

Después de haber publicado varios EP, Bastille lanzó su primer álbum, 'Bad Blood', en 2013 que les llevó a lo más alto de los ranquin en Reino Unido. Ahora, con su segundo trabajo bajo el brazo, 'Wild Blood' (2016), cada vez tiene más adeptos en España.

La noche terminó con otro lleno total con las actuaciones de los pinchadiscos Jonas Blue y Martin Garrix.

Bastille y Garrix han sido los mayores alicientes para el público en el primer día de programa oficial del Arenal Sound, que ha arrancado este jueves y culmina el domingo.

Fiestas de bienvenida

Cuatro días de conciertos precedidos por dos fiestas de bienvenida que tradicionalmente contaban con varios miles de asistentes. Si bien este año el martes, día de la primera de las fiestas, 20.000 sounders ya estaban acreditados e instalados en las zonas de acampada y el miércoles ya eran 40.000 los que se encontraban en Burriana.

Y acudieron en masa al reclamo de la 'youtuber' convertida en pinchadiscos Dulceida, cuando el recinto estaba solo abierto en la zona de la playa, el Beach Club, la más pequeña de las dos en las que están distribuidos los escenarios.

El aumento de los controles de seguridad y el acceso de miles de jóvenes al mismo tiempo formaron un tapón en la entrada que tuvo que ser abierta por motivos de seguridad para dejar paso libre e impedir aplastamientos.

Así, cuando ya no se cabía en el Beach Club, llegó una nueva tanda de asistentes que obligó a abrir las salidas de emergencias.

La Policía Autonómica levantó un acta constatando el exceso de aforo y la Guardia Civil fue reclamada para controlar la salida de la gente que se produjo sin heridos.

Las actuaciones se cancelaron a partir de ese momento, aunque desde la organización sostienen que fue debido a problemas técnicos.

Superada la primera fiesta el segundo día ha arrancado con normalidad y desde la organización han asegurado que se prevé que finalice igual.