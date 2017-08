De Polonia a Calanda tras los pasos de Buñuel

Era primera hora de la tarde del pasado martes, 1 de agosto, cuando estos dos jóvenes, cargados con sus mochilas, sacos de dormir y botas de montaña, llegaron hasta la recepción del Centro Buñuel Calanda (CBC) de la localidad del Bajo Aragón en busca de información.

Ambos han estudiado carreras relacionadas con el cine y el documental, y aseguran ser dos “auténticos locos del surrealismo y de la figura de Buñuel”, motivo que les ha empujado a visitar Calanda durante un par de días coincidiendo con la celebración del XIII Festival Internacional que se celera en honor al cineasta.

“Llegamos a Barcelona en avión el 25 de julio y estuvimos allí tres días visitando algunos edificios emblemáticos de la ciudad”, explican. Finalmente, el día 28 comenzaría la auténtica aventura viajando única y exclusivamente haciendo autostop. El trayecto les llevó a Girona –donde visitaron en Museo del cine-, Figueras y el Museo de Dalí, Cadaqués –y la casa del pintor- o Mequinenza, entre otros muchos lugares.

“Hemos dormido cada noche en nuestra tienda de campaña, algunas veces cerca de un río o donde podíamos en cada lugar”, explica Zielińska, quien porta un cartel realizado en la parte posterior de un cartón de una caja de leche en el que pone ‘Calanda’. Finalmente, se cruzaron con una pareja que accedió a acercarles hasta su destino.

“El principal objetivo de nuestro viaje era acercarnos a algunos artistas surrealistas españoles, y, por supuesto, teníamos que venir aquí, visitar el archivo, su casa… todo lo que guarda algún tipo de conexión con Luis Buñuel y su obra”, explica la joven. Además, de forma paralela, han tenido oportunidad de disfrutar de algunas de las proyecciones del festival internacional.

Zielińska, que asegura que se trata de uno de sus directores de cine favoritos, es incapaz de decantarse por una película del calandino: “Me gustan todas, he visto las de su etapa francesa, española y mexicana”. Pero, si tuviera que destacar algunas... asegura que serían ‘La edad de oro’ (1930), ‘El ángel exterminador’ (1962), ‘Belle de jour’ (1967) y ‘Viridiana’ (1977)”.

“Nos parece un lugar precioso y en el que todo el mundo nos está tratando muy bien. No sabíamos que se celebrara un festival aquí, hemos tenido mucha suerte”, asegura Zielińska. “Me parece sorprendente lo pequeño que es el lugar, me gustan la calles, los edificios y la cercanía de la gente, algo que no hemos vivido en ningún otro lugar durante nuestro viaje”, añade Michalski.

“La verdad es que nos ha sorprendido mucho la amabilidad de la gente, es como si todo el pueblo fuera una gran familia, todo el mundo te saluda por la calle y siempre con una sonrisa”, añade.

Tanto les ha gustado la experiencia y el paso por el pueblo, que Zielińska ha decidido "probar suerte" y dejar su currículum en el CBC, un lugar en el que "sería un auténtico sueño poder trabajar una temporada", concluye la joven.