Pirineos Sur celebra este viernes su jornada más extensa, con hasta siete horas de conciertos

Desde el festival han explicado en una nota de prensa que la música comenzará a las 20.30 y el cartel estará encabezado por Crystal Fighters, pero antes subirán al escenario flotante de Lanuza United Vibrations y Family Atlantica, mientras Elijah & Skilliam serán los encargados de cerrar la fiesta.

En la edición pasada de Pirineos Sur ya se realizó una noche similar, la más larga del festival, y tras su éxito se ha repetido formula para esta edición.

Crystal Fighters presentará su último trabajo 'Everything Is My Family' del que ya se han puesto en circulación tres singles, 'All Night', 'Good Girls' y 'In your arms'.

Por su parte, los hermanos Ahmad, Kareem y Yussef Dayes conforman United Vibrations y son expertos en mezclar en sus canciones el afrobeat, hip-hop, house, el punk, folk y jazz, mientras que Family Atlantica está compuesto por personas de tres continentes diferentes y eso se refleja en su música. Todos ellos lideran una banda multinacional con residencia en Londres.

Finalmente, el dúo Elijah & Skilliam ha regenerado el ritmo fracturado y contundente del grime, subiendo un poco el tempo y enfatizando el componente humorístico. Crearon este sello en 2010 y desde entonces han apadrinado a multitud de artistas cercanos a su órbita y sus sesiones como Djs no han dejado de cotizar al alza, han apuntado las mismas fuentes.

Otros actos

Antes, a las 12.00, en la Sala Saura de la Diputación Provincial de Huesca, su presidente Miguel Gracia entregará los Premios Pirineos Sur 2017 a Violadores del Verso y al escultor Eduardo Cajal, en las modalidades de la diversidad cultural y a la contribución social de este proyecto cultural, respectivamente.

Asimismo, en Sallent, a las 12.00, habrá un pasacalles con The Flanflures Brass Band, que repetirá show a las 18.00, una joven orquesta de instrumentos de viento de Toulouse (Francia) se caracteriza por un estilo puro del sonido New Orleans moderno, con trombón, trompeta, saxófono, sousafón, bombo y caja.

La XXVI edición del Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur se celebra del 14 al 30 de julio en el municipio oscense de Sallent de Gállego y está organizado por el Ayuntamiento de esta localidad y la Diputación Provincial de Huesca.