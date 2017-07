Love the 90's, el mayor festival de música de los 90, abrirá las fiestas del Pilar de Zaragoza

El mayor festival de música de los 90, Love the 90's, dará el pistoletazo de salida a las fiestas del Pilar 2017 de Zaragoza. Será el próximo 7 de octubre con un cartel compuesto por las principales figuras del dance de los 90 como 2 Unlimited, Technotronic, Tina Cousins y OBK , entre otros muchos.

El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza acogerá ese 7 de octubre el que será el mayor concierto de las Fiestas del Pilar 2017: Love the 90’s, el festival de música de los 90 que llega a la capital aragonesa tras su gran éxito en Madrid, Barcelona y Valencia, ciudades en las que lo disfrutaron casi 50.000 personas.

Más que un concierto, Love the 90’s será una auténtica fiesta con más de 5 horas de música ininterrumpida que convertirán el Príncipe Felipe en una enorme discoteca y en la que los asistentes podrán disfrutar de actuaciones en vivo de artistas que nunca antes pudieron ver juntos en directo.

Así, los asistentes podrán bailar míticos hits como ‘No limit’ o ‘Get ready for this’ de 2 Unlimited, y ‘Pump of the jam’ de Technotronic, entre otros muchos temas que los transportarán a la mejor década del dance. En el plano internacional completan el cartel los británicos Tina Cousins y Ice MC, mientras que los representantes nacionales serán OBK, Rebeca, Spanic! y Sensity World. Todo ello animado por el dj set de Jumper Brothers, dos cuerpos de baile y conducido por el mítico locutor Fernandisco, que ejercerá como maestro de ceremonias.

El espectáculo, producido por Eventos MPH y Sold Out bajo licencia de marca de Sharemusic! Concerts es un despliegue de efectos visuales e iluminación, con un impresionante escenario y un ritmo propio de grandes shows internacionales.

Las entradas ya pueden adquirirse desde este jueves, 27 de julio a las 12.00 en www.yosaliadefiestaenlos90.com/zaragoza, cajeros Ibercaja e Ibercaja.es.