José Miguel Abril expone en el Museo de Huesca 'Sed fugit', su obra más íntima y personal

El Museo de Huesca ofrece la exposición 'Sed fugit" que reúne un total de 40 obras del alcañizano José Miguel Abril. El artista presenta en el Salón del Trono, Sala de la Campana y Sala de Doña Petronila hasta el 24 de septiembre, su obra más íntima y personal, dialogando en sus dos vertientes plásticas, la escultura y la pintura.

"Para este proyecto se ha hecho una selección de obras ya existentes junto con otras nuevas, que se han realizado ex profeso, tratando de expresar, bajo el influjo de Goya, su particular visión de los desastres", ha explicado Abril. El título de la exposición hace referencia al concepto "tempus fugit", el tópico latino que evoca el paso irremisible del tiempo, ya que es inaprensible, no puede detenerse ni hacerse retroceder.

Para el director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Nacho Escuín, la exposición "abre un nuevo diálogo entre el espectador y el artista a través de la escultura y a través de una obra que está basada en un principio filosófico que, de alguna manera, radica en la formación que tiene el artista y que nos hace reflexionar a todos sobre lo estático del mundo y sobre el tiempo, que va y que viene y que lo devora todo".