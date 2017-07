Fernando Colomo dirige una comedia protagonizada por Paco León y Carmen Machi

Según han relatado los protagonistas y el director en declaraciones a Europa Press en el set de rodaje, esta comedia gira en torno a 'Las Mamis', un grupo de baile que se inspira en ocho mujeres de una academia de Badalona y que cuenta cómo Virginia, limpiadora de profesión, y bailarina de hip hop en el grupo, recupera a Fidel, el hijo que dio en adopción y que es ahora un ejecutivo que lo ha perdido todo.

La idea, que surge de un profesor de universidad que encarga a sus estudiantes un proyecto filmado y que maravilló a Fernando Colomo, quien decidió llevarlo a la gran pantalla por "el entusiasmo, la gracia y la fuerza" de este grupo de "mamis de entre cuarenta y sesenta y bastantes que bailan streetdance".

Carmen Machi y Paco León admiten que para las escenas de baile han tenido que practicar mucho, pues "como cualquier cosa, hay que trabajarla y practicarla y hacerla suya". "Hemos estado ensayando meses", ha comentado Carmen Machi, a lo que añade que espera "homenajear como Dios manda" a las mujeres que inspiran la película.

Colomo recupera así la relación de los personajes con la música, que aparece en algunas de sus películas como 'Que hace una chica como tú en un sitio como este', 'Bajarse al moro', y 'Alegre, ma non tropo'. Además, la película ha contado con la producción de Fernando Bovaira, con quien Colomo había trabajado anteriormente en filmes como 'Los años bárbaros' o 'Al sur de Granada'.

En cuanto al género de 'La tribu', el director resalta que es difícil catalogar la película ya que "no llega a ser una comedia" aunque cree que "será bastante divertida" y que también presenta "elementos de drama". Asimismo, afirma que "no llega a ser un musical" pues no busca compararse con 'La La Land' pero al ser una película de mujeres que bailan "inevitablemente tiene que haber baile".

En este sentido, Carmen Machi ha coincidido con Fernando Colombo en la variedad de la película y ha añadido que, "para que sea buena comedia tienen que partir de un buen drama". Mientras, Paco León ha afirmado que para él "la comedia es todo, hasta el drama me parece un subgénero de la comedia" y ha comentado que se siente cómodo al trabajarla ya que para él "es lo natural, es lo normal".

El director ha recuperado además la figura, algo olvidada en el cine, de las mujeres de mediana edad y añade que "sin quererlo" hace una "reivindicación" que da visibilidad "a este grupo que normalmente parece que cuentan menos". Afirma, además, sentirse "fascinado" por cómo estas mujeres "vivían su relación con el baile" y destaca "el poder curativo que tienen la música y el baile".

La película, cuyo rodaje se prevé que acabe el próximo 29 de julio, ha reencontrado a Paco León y Carmen Machi para la gran pantalla, quienes afirman que "es como si no hubiese pasado el tiempo" y, aunque hayan cambiado los papeles que les unieron en la serie Aída en la que hacían de hermanos por los de madre e hijo, "la cosa ha quedado en familia".