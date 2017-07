El estreno de la 7ª temporada de 'Juego de Tronos' colapsó la web de HBO

La web oficial de la cadena HBO se cayó en la madrugada de este lunes 17 de julio por la gran afluencia de usuarios que intentaron acceder al dominio con motivo del estreno de la 7ª temporada de 'Juego de Tronos'. La página mostraba un aviso que indicaba que había un problema al cargar la web, que volvió a funcionar durante la emisión de la segunda mitad del episodio de la serie.

HBO Now, el servicio de streaming de la cadena de televisión, también se cayó en el momento del estreno de la penúltima temporada de 'Juego de Tronos', que se estrenó a la vez en todo el mundo. Durante la emisión muchos usuarios reportaron que la barra de carga se les quedaba congelada mientras que otros se quejaron de un buffering lento, es decir, el tiempo de carga y almacenamiento.

Pero la caída de HBO Now no fue general, ya que hubo una gran cantidad de usuarios que a través de Twitter informaron de que pudieron ver el episodio sin ningún tipo de problema. Respecto a HBO Go, el servicio de streaming de Latino América, también sufrió una caída en sus servidores por la cantidad de internautas que entraron en el dominio, según indicó una portavoz de HBO a The Hollywood Reporter.