John O'Brien: "En cuanto te enganchas al claqué ya no puedes dejarlo"

Muchos lo recordarán por sus apariciones televisivas: durante 10 años fue una de las figuras del ballet de los programas ‘Aplauso’ (1978-1983) y ‘Un, dos, tres’, (1983-1988) de RTVE, aunque esta es solo una de sus múltiples facetas.

La pasada semana impartió por cuarto año consecutivo un curso intensivo de claqué en el estudio de danza de Carlota Benedí, en Zaragoza.

-¿Es difícil aprender a bailar claqué?

-Es como todo. Hay un proceso de iniciación y organización del cuerpo, el movimiento, los sonidos, el pulso... A partir de ahí viene el siguiente nivel. Es un poco como ir construyendo una casa.

-¿Es más complicado que otro tipo de bailes?

-El claqué es una danza percusiva. Por tanto, la precisión a la hora de seguir el ritmo es mucho más importante que, por ejemplo, en danza moderna o contemporánea, donde hay más libertad. A partir del sistema y el método, cada persona tiene una manera de sentirlo e interpretarlo. Y es adictivo: en cuanto te enganchas ya no puedes dejarlo.

-¿Y a qué edad es mejor comenzar?

-A cualquiera. He tenido alumnos de muchas edades. Obviamente, de niño aprendes mucho más, hay menos vergüenza y se obtienen resultados muchísimo más rápido que en el caso de los adultos. Aunque también entre los niños hay a quienes no se les da bien. Por otra parte, hay personas adultas que nunca han bailado y de repente ves que lo hacen muy bien, tienen ritmo y su coordinación es perfecta. Además, hacen de este baile una afición que les ayuda a evadirse de los problemas diarios y, al final, se convierte en tiempo que se regalan a si mismas.



-Sin embargo, no hay muchos sitios donde formarse…

-En Zaragoza, Carlota Benedí es pionera. Lleva más de 20 años impartiendo clases de flamenco, danza oriental, claqué… Gracias a ella hay alumnos que salen de su escuela y logran abrirse nuevos horizontes gracias a la formación que han recibido aquí.

-Usted inició su carrera desde muy joven…

-Empecé a los 10 años. Al tiempo que me formaba en la Escuela de Artes asistía a varios ‘castings’ y como era pelirrojo, con pecas, tenía pinta de Jaimito y carácter también (bromea) enseguida empecé a trabajar en anuncios de publicidad, películas y programas televisión. Durante los 6 años de formación en la escuela trabajé casi todo el tiempo de manera profesional.

-¿En qué películas trabajó?

-En ‘Oliver’ (Carol Reed, 1968), ‘Chitty Chitty Bang Bang’ (Ken Hughes, 1968), ‘Adiós, Mr. Chips’ (Herbert Ross, 1969) o ‘Scrooge’ (Ronald Neame, 1970), entre otras. Al mismo tiempo también actuaba como bailarín en programas musicales de la televisión británica y en espectáculos musicales como ‘West Side Story’ o ‘The Wizard of Oz’ en el West End.

-¡Cuántas cosas a la vez!

-Con 16 años, tenía más formación y experiencia que muchos adultos y tuve opciones a la hora de escoger algunas propuestas. Apenas tenía tiempo para ir a la escuela y había semanas que no pasaba por las aulas. Todo ese trabajo de estudio me suponía hacer deberes en casa y en los rodajes nos ponían tutores para no descolgarnos del curso. Estuve a punto de no llegar a mi graduación porque estaba grabando en televisión un programa musical.

-¿Qué hizo después?

-Buscar un agente que me representará pero era tres cuartos de lo mismo: ‘castings’ una semana sí y otra también hasta que empecé como bailarín en la televisión británica en todos los programas musicales que se hacían por entonces.

-¿Y cómo llegó a España?

-De Reino Unido me fui a Italia. Allí estuve trabajando con Raffaela Carrà. Vine con ella a España a finales de los 70 para una gira de 3 meses. Luego conocí a Miguel Bosé y me ofreció ir en su gira ‘Linda’ por España y Suramérica. Al volver, debía estar en el sitio adecuado en el momento correcto porque enseguida me ficharon en RTVE. Estuve 5 años en el programa ‘Aplauso’ y otros 5 en ‘Un, dos, tres’.

-Tras aquella etapa se pasó a la docencia…

-Y al mismo tiempo decidí ampliar mis estudios. En televisión se cerraba un ciclo porque ya no había propuestas para aquel tipo de programas.

-¿Y a qué se ha dedicado hasta ahora?

-Finalmente, me diplomé en la Imperial Society of Teachers of Dancing de Londres y he dedicado una buena parte de mi vida a la enseñanza. También he dirigido algunos musicales como ‘Cats’ y fui coreógrafo del musical ‘Hello Dolly!’, protagonizado por Concha Velasco, entre otros espectáculos. Ahora mismo estoy con Swingin’, un proyecto que quería hacer desde hace 10 años. Entre dirigir, coreografiar, los cursos y las clases en Madrid me faltaba tiempo para llevarlo a cabo. Hace año y medio me dije que sí o sí porque era algo que siempre quise hacer: tener mi propio espectáculo con una orquesta donde canto, bailo, hablo... y que representa un poco lo que soy yo, la evolución de todo este tiempo.

-A lo largo de todos estos años de trabajo junto a tantos artistas, ¿quién o quiénes le han impresionado más?

-No han sido necesariamente artistas. Los escalones han sido muy marcados a lo largo de mi carrera, un camino en el que se han entrelazado muchas disciplinas y donde he conocido personas muy dispares en diferentes ámbitos. Simplemente, ver cómo trabajaban algunas de ellas, ya fuera un figurinista, un director, un ayudante de cámara, me llamaba la atención, sobre todo cuando veía que lo que hacían, lo hacían bien. Hay tanta gente que tiene luz y con la que me he podido cruzar… Para mí ha sido beneficioso y me han aportado valores como ser mejor persona, más humilde, más tolerante… He tenido la suerte de trabajar durante muchos años con buenas personas, artistas y no artistas, sobre todo gente sana que siempre ha querido hacer lo mejor para ayudarte.