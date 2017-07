'Cien años de soledad', cincuenta de mito

El recuerdo no miente y en el caso de Gabriel García Márquez éste está más presente que nunca tres años después de su muerte. 'Gabo' dejó un legado imborrable con una obra en la que 'Cien años de soledad', más allá de gustos personales, se eleva hasta la cima. "Con 'El Quijote' es, sin duda, la gran novela de la literatura en español", según Jaime Abello, creador junto al mito colombiano de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) en 1995.

'Cien años de soledad' cumple su 50 aniversario y no ha perdido un ápice de vigencia, más bien al contrario. "Continúa siendo un verdadero manual para periodistas", asegura Antonio Rubio, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos e impulsor del curso 'Una caravana de historias'. Historias inolvidables que, para el ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en España, Juan Manuel Uribe, "siguen en la cabeza de quien haya leído la novela al menos una vez".

Pese al incontestable éxito de 'Gabo' como literato, el periodismo fue su gran pasión. Una que encontró casi de casualidad y que no abandonó hasta que el cáncer se lo llevó por delante, con 87 años, en abril de 2014. "Hizo que resucitara la pasión por ese oficio, trabajó para ello y lo hizo con convicción", recuerda Jaime Abello. Encargado por el propio autor para preservar su espíritu en la FNPI, no hay voz más autorizada que la suya para conocer a fondo a García Márquez. "'Gabo', 'Gabito', fue un hombre moderno en el sentido más amplio del término. No fue sólo un gran investigador y contador de historias, sino también alguien comprometido con la educación", recuerda de un amigo que, en el trato personal, "era muy inspirador, divertido y agradable. Muy 'chévere'".

Elogios de un viejo amigo