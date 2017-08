Los jóvenes aragoneses Jorge Isla y María Rojas dejan su huella en Photo España

Photo España está soplando este verano las velas de su veinte aniversario. Para celebrarlo, el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, que arrancó el 31 de mayo y se prolongará hasta finales de agosto, ha programado un centenar de exposiciones en las que se muestra la obra de 514 autores en 62 sedes a lo ancho de cuatro continentes (aunque el epicentro sigue siendo Madrid), que invitan a echar la vista atrás a los orígenes del festival y a vislumbrar cómo se perfila el futuro del arte.

Los organizadores tenían en sus planes conjugar en el programa los puntos de vista de autores consagrados con nuevas voces. Hay exposiciones que muestran obras maestras de veteranos como Català-Roca; otras dan testimonio de lo que las nuevas generaciones de artistas tienen entre manos. En ellas se encuentran dos jóvenes aragoneses orgullosos de poder difundir su trabajo en Photo España. María Rojas (Zaragoza, 1987) participa en una colectiva expuesta en Alcalá de Henares dentro de la sección oficial y Jorge Isla (Huesca, 1992) lo hace en el Festival Off con una individual de la mano de la galería madrileña Kir Royal.

Los secretos de la luz

Isla es un fotógrafo de luz, y así lo demuestra en su último trabajo, ‘Luv-A’. Encontró su pasión por capturar instantes con la cámara estudiando Comunicación Audiovisual en la Universidad San Jorge y, desde ese momento, empezó a experimentar con los efectos visuales. "No me interesa captar objetos, yo busco ideas. Me centro en detalles y trato de mostrar fenómenos que el ser humano es incapaz de percibir a simple vista", cuenta el oscense.