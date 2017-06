Foo Fighters publicarán nuevo disco el 15 de septiembre 'Concrete and Gold'

El noveno disco de estudio de los de Dave Grohl incluirá las canciones The sky is a neighborhood y La Dee Da, ya interpretadas recientemente en vivo, así como el single de adelanto Run.

El último LP del grupo, que este próximo 6 de julio actuará en el Mad Cool Festival de Madrid como única fecha en España, fue Sonic Highways en 2014, si bien lanzaron el EP Santa Cecilia en 2015.

Las canciones del nuevo álbum, producido por Greg Kurstin, son T-Shirt, Run, Make It Right, The Sky Is a Neighborhood, La Dee Da, Dirty Water, Arrows, Happy Ever After (Zero Hour), Sunday Rain, The Line y Concrete and Gold.