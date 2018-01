Ana Alcolea: "Leer hace que nuestro pensamiento sea libre, porque leer nos hace crecer más"

La Feria del Libro de Zaragoza ya ha echado a andar. Con calor, satisfacción general entre los participantes, un océano de libros en las casetas y un pregón de la escritora de literatura infantil y juvenil Ana Alcolea que reivindicó el poderoso papel del libro y de la lectura para hacernos más libres. Lo leyó ayer, en una plaza del Pilar con numeroso público y que se estrena como escenario de la feria.

Las 67 casetas, 15 más que en 2016, se han dispuesto formando un cuadrilátero frente al Ayuntamiento, que va a ser escenario de numerosos actos culturales hasta el domingo, día de clausura de la feria. En el centro de todas ellas, un pequeño escenario, pensado más para actuaciones musicales y teatrales que para presentaciones, charlas y debates, que irán en otros lugares de la ciudad.

"Que me hayan elegido a mi para este acto es un gran honor. Siempre he pensado que la literatura no tiene edad –iniciaba su pregón Ana Alcolea–, aunque la mayoría de los libros que he escrito son para público infantil y juvenil, que aún hay quien piensa que son literatura menor. Pero los organizadores quieren potenciar la literatura dedicada a los más pequeños porque forma a personas pensantes".