El cine en español entra en Cannes de la mano de sus secciones paralelas

Mientras que España se tendrá que contentar con un cortometraje en la Semana de la Crítica, "Los desheredados", de la joven catalana Laura Ferrés, y con Pedro Almodóvar como presidente del jurado principal, el que otorgará una Palma de Oro que no hablará español.

La escasa presencia española se completa con la actriz Emma Suárez, protagonista de la película "Las hijas de abril" con la que Franco competirá en la segunda sección del festival, Una cierta mirada, creada en 1978 para recompensar proyectos originales por su contenido o estética.

También en ese apartado competirá "La cordillera", del argentino Santiago Mitre, con un espectacular reparto encabezado por sus compatriotas Ricardo Darín y Dolores Fonzi y con la española Elena Anaya, el chileno Alfredo Castro o el mexicano Daniel Giménez Cacho.

Supone el regreso de Mitre a Cannes, tras haber recibido en 2015 el gran premio de la Semana de la Crítica con "Paulina (La Patota)".

Y las realizadoras argentinas Atán y Pivato se darán a conocer con la "road movie" "La novia del desierto", una coproducción con Chile con Paulina García como actriz principal.

Fuera de competición, acaparará la atención mediática el mexicano Alejandro González Iñárritu, autor de obras como "Babel" o "Birdman", con su instalación de realidad virtual "Carne y Arena", que en siete minutos de duración pone al espectador en la piel de inmigrantes y refugiados.

La Quincena de Realizadores, lanzada en 1969 para "descubrir filmes de jóvenes autores y saludar las obras de directores reconocidos", servirá de escaparate cinematográfico para dos proyectos colombianos y uno brasileño.

Entre ellos, la ópera prima de la colombiana Natalia Santa "La defensa del dragón", que lleva a la pantalla a "un ajedrecista que vive de apostar partidas, un relojero que no se resigna a cerrar su taller y un homeópata cuya vocación es el póquer", y los cortos "La bouche", de su compatriota Camilo Restrepo, y "Nada", del brasileño Gabriel Martins.

Chile estará presente también en la Semana de la Crítica, sección paralela centrada desde 1962 en la búsqueda de nuevos talentos con la proyección de primeros o segundos largometrajes.

Con "Los Perros", que se adentra en la relación entre una burguesa y su profesor de equitación, un antiguo coronel sospechoso de exacciones durante la dictadura, Marcela Said vuelve a Cannes tras haber llevado en 2013 a la Quincena su ópera prima, "El verano de los peces voladores".

El venezolano Gustavo Rondón Córdova competirá con "La familia", coproducida por su país, Chile y Noruega, y el brasileño Fellipe Gamarano Barbosa concurrirá con "Gabriel e a montanha", historia basada en hechos reales que acompaña a un joven idealista en el último tramo de su fatídico año sabático.

El castellano se hará oír en los cortometrajes de esta sección de manos de la costarricense Sofía Quirós Ubeda con "Selva", coproducida también por Argentina y Chile, y de la española "Los desheredados".

Aunque habrá otro corto que participará en la sección oficial y que optará a la Palma de Oro al mejor cortometraje que el año pasado se llevó el español Juanjo Giménez con "Timecode".

Se trata de "Damiana", del colombiano Andrés Ramírez Pulido, es la única que puede aspirar al máximo galardón, en la sección de cortometrajes, con la historia de un grupo de adolescentes recluidas en medio de la selva.

Por otra parte, y como cada año desde que Cannes se hermanó en 2003 con el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la Semana de la Crítica ejercerá de embajador de la cinematografía mexicana más joven con trabajos proyectados en aquel certamen.

El honor ha recaído en los cortometrajes "Juan Perros", de Rodrigo Imaz, "Microcastillo", de Alejandra Villalba García, y "Verde", de Alonso Ruizpalacios.

Y en un año en que Cannes echa la vista atrás con motivo de su 70 aniversario y la Croisette volverá a acoger a cintas que han marcado su historia, entrarán en ese distinguido club las españolas "El sol del membrillo" y "Belle de Jour", de Víctor Erice y Luis Buñuel respectivamente, y la cubana "Lucía", de Humberto Solás.

El broche de oro lo pondrá el mexicano Alfonso Cuarón, que tras impresionar a la audiencia con cintas como "Gravity" y haberse ganado al público más joven con "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban", impartirá una clase magistral. EFE

13-05-2017, 07:26:00