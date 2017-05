Preparan una nueva película de 'Hellboy' sin Guillermo del Toro como director

La saga ' Hellboy ', basada en los cómics del mismo nombre, prepara una nueva película que, a diferencia de las dos primeras cintas, no contará con el mexicano Guillermo del Toro como director ni con el actor estadounidense Ron Perlman como protagonista.

El creador de los cómics de 'Hellboy', Mike Mignola, aseguró en su perfil de Facebook que "habrá otra película" de la serie, afirmó que será dirigida por Neil Marshall ('The Descent', 2005) y protagonizada por David Harbour ('Stranger Things') y tendrá calificación de largometraje para adultos.

Medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter fueron más cautos a la hora de informar sobre este asunto puesto que señalaron se trata de un proyecto en preparación y que todavía se está negociando tanto con Marshall como con Harbour.

Asimismo, Mignola y The Hollywood Reporter indicaron que este nuevo largometraje supondrá un relanzamiento de la saga y no será una continuación de la trama de las dos primeras películas, 'Hellboy' (2004) y 'Hellboy II: The Golden Army' (2008).

La compañía Millenium se encuentra en conversaciones con los productores Larry Gordon y Lloyd Levin para llevar a cabo este proyecto después de que Revolution Studios y Universal se hicieran cargo de la primera y segunda película, respectivamente.

Lo que sí está confirmado es que Del Toro no está involucrado en esta nueva cinta tras dirigir las dos anteriores.

El cineasta mexicano, responsable de filmes como 'El laberinto del fauno' (2005), estrenará a finales de este año 'The Shape of Water', en cuyo elenco figuran intérpretes como Michael Shannon y Octavia Spencer.