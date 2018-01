Mendoza repasa en su nueva obra cómo descubrió la literatura en la Biblia 

Publicado en la colección Biblioteca Premios Cervantes del Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Alcalá de Henares, el libro de Eduardo Mendoza será presentado durante un encuentro que el Premio Cervantes mantendrá con universitarios.

Como muchos niños de la posguerra española, Eduardo Mendoza estudió una asignatura denominada Historia Sagrada, resumen e ilustración de algunos pasajes de la Biblia que hicieron nacer en él la fascinación por la palabra escrita y por los mundos de ficción, además de enseñarle a distinguir entre lo real y lo imaginario, recuerda la editorial.

"No exagero al afirmar que la Historia Sagrada que estudié en el colegio fue la primera fuente de verdadera literatura a la que me vi expuesto", señala el autor en "Las barbas del profeta", basado en sus recuerdos y en la certeza de que una sociedad se explica mejor si no se desvincula de sus mitos fundacionales.

Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) repasa en este libro algunos pasajes, como el de la serpiente que tienta a Eva, la expulsión de Adán y Eva del paraíso, la muerte de Caín a manos de Abel o el sacrificio de Isaac y muchos más, así como algunos episodios centrales del Nuevo Testamento.

Sin perder nunca el hilo de la narración, el autor reflexiona sobre los ángeles, sobre la creencia y la incredulidad, sobre la moral y la ética, o sobre cómo el arte ha tratado estos asuntos.

En este viaje "a la tierra de José y sus hermanos, de Salomón, de la Torre de Babel o de Jonás", Eduardo Mendoza explora esos mitos que, sostiene, "tienen por objeto explicar lo desconocido y lo inconmensurable y la Biblia es el compendio de mitos fundacionales más grande que existe".

El jueves 20 tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá la ceremonia de entrega a Eduardo Mendoza del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2016, acto que estará presidido por los Reyes de España.