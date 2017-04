Somos más para celebrar

En solo diez años, se han creado en Aragón dos cofradías en Zaragoza (la de San Lamberto y la del Despojado), una en Huesca (el Cristo de los Gitanos) y otra en el Bajo Aragón (la de Jesús Resucitado). "Y no es fácil que aparezcan nuevas cofradías, por muy diversos motivos: porque la mayoría de creyentes ya están integrados en otra agrupación desde hace años. Además, es importante que haya un número suficiente de personas que quieran implicarse a largo plazo, porque esto no puede ser un impulso de un grupo de amigos y después abandonarlo. Y el proceso de creación también es largo, exige papeleos, reuniones, cumplir con los requisitos...", enumera Antonio Barcelona, hermano mayor de la recién llegada cofradía. "Ahora habrá que esperar a ver cuál será nuestro nombre corto. Es sabido que las cofradías tienen un nombre oficial, que luego se acorta: la Dolorosa, el Nazareno, la Piedad...".

Quizá sean Jesús de la Soledad, la Negación, el Gallo... O bien se mantendrá su nombre original, San Lamberto, con la que se fundó hace un siglo la agrupación mariana del barrio de Miralbueno de Zaragoza. Una congregación que durante casi cien años procesionó por el barrio como hermandad de gloria (que no tiene relación con los misterios de la Pasión), y que ahora se presenta como cofradía penitencial: que realiza penitencia en Semana Santa. "Y traerán nuevas marchas, nuevos pasos, y representarán un misterio más en la salvación de Jesús", enumera Eduardo Baile, decano de la Sangre de Cristo, la cofradía más antigua de Zaragoza (siglo XII), y que debe autorizar la incorporación de nuevas hermandades al Santo Entierro zaragozano. "Es una buena noticia que la ciudad reciba una nueva cofradía, somos ya 25, es número muy respetable", considera.

Como explicaba Antonio Barcelona, no es sencillo crear una cofradía, y algunas agrupaciones dejan entrever las dificultades de integrarse en una tradición casi milenaria. "A veces tienes que contenerte, no puedes expresar tu fe como te gustaría, porque existe una costumbre que viene ya dictada", destaca Joaquín Vázquez, mayordomo de la cofradía del Cristo de los Gitanos, de Huesca. Creada hace ahora diez años, participa en las procesiones oscenses desde hace cinco. Sus tambores tocan a bulería, los asistentes entonan saetas al Cristo, y abundan los aplausos, la explosión de alegría. "Y es algo que no todos ven correcto. Nuestra forma de sentir la Pasión es distinta, pero no por ello es peor ni mejor. Simplemente, es la nuestra. Y creemos que hemos dado a la Semana Santa de Huesca un aire diferente, porque hacía muchos años que no se formaba una cofradía y la celebración estaba demasiado encorsetada", considera Vázquez.

Más en el sentimiento

La cofradía del Cristo de los Gitanos es cada vez más conocida en Aragón, e incluso fuera de la región. "Recibimos visitantes de muchos puntos de España, que vienen solo para vernos, o incluso para pedirnos portar el Cristo. Estamos muy orgullosos de añadir nuestro sentimiento a la Pasión oscense, pero hemos de reconocer que no nos fue fácil entrar. Cuesta mucho esfuerzo unirse, reunir las condiciones, realizar el papeleo...". Los costaleros portan la imagen de Jesús Atado, que fue localizada en el monasterio de Santa Clara y que data del siglo XVIII. Veinticuatro cofrades la portan en las procesiones de Domingo de Ramos y en el Santo Entierro oscense.

Desde la Archicofradía de la Vera Cruz de Huesca, que organiza los actos y guarda los enseres de la Pasión, consideran que el Cristo de los Gitanos "constituye un soplo de aire nuevo, hacía más de 50 años que no surgía una cofradía en Huesca y hemos observado cómo crece año tras año el público de esta agrupación", señala Loren Lairla, mayordoma primera. "Su fervor, su recorrido por la zona más antigua de la ciudad, cómo amenizan con las saetas, con su ritmo..., atrae a muchísimas personas. Nos haría ilusión que se creasen más cofradías, porque tenemos pasos que solo procesionan acompañados por sus porteadores. Quizá nuestra labor sea la de animar a parroquias, colegios y asociaciones de barrio a que se involucren más en las procesiones".

Soplo de aire fresco también ha sido la creación de la cofradía del Resucitado, en Andorra (Teruel). No solo porque hacía años que no se creaba una agrupación en la Ruta del Tambor y el Bombo, también porque en muchas localidades resulta difícil celebrar el Domingo de Resurrección sin una cofradía que porte ese misterio. "Formamos parte de la Semana Santa de Andorra desde 2008, casi llevamos diez años, y nuestra cofradía ha traído la celebración, la alegría de la resurrección, porque el resto de congregaciones representan momentos del calvario", señala José Juárez, hermano mayor de la cofradía. Son 62 miembros, que no llevan ni capirote ni farol, sino un clavel. Y que acompañan al Resucitado, obra de Luis Espinosa López.

Según Juárez, "la procesión del domingo es muy participativa, no solo por parte de los andorranos y visitantes, también nos acompaña el resto de cofradías, que portan sus estandartes y a los que les entregamos un clavel. Es motivo de celebración y por ello hay jotas y cantos al Resucitado. Cuando la imagen llega a la iglesia, se le canta otra jota y un niño abre una caja para que salga la paloma, un símbolo de la resurrección".

Mantener la tradición

Una de las cofradías más antiguas de la Ruta del Tambor y el Bombo es la del Santísimo, en Calanda. Data de 1584, contó con bula papal en 1606 y durante siglo ha mantenido un número fijo de miembros: 33 más el mayoral. "Por entonces, pertenecían a la agrupación los cristianos del pueblo que estuvieran casados y fueran nacidos en Calanda o descendientes de calandinos. Y hoy en día aún conservamos esa tradición para acoger nuevos miembros. Sin embargo, cada vez resulta más difícil mantener esos 33 miembros, porque se ha ido mucha gente de los pueblos, así que algunos de nuestros miembros viven fuera y vienen aquí para la Semana Santa", explica Paco Navarro, exmayoral y miembro de la cofradía. Aún así, del Santísimo de Calanda aún depende la guarda romana del Santo Entierro, los famosos putuntunes, que custodian el Monumento. Están integrados por los quintos del pueblo, jóvenes con los 18 años recién cumplidos que consideran un honor participar en la tradición.

Como explica Fernando Balén, hermano mayor de la cofradía de la Entrada, en Teruel, "la Pasión aragonesa se ha dinamizado tanto en los últimos 25 años por muy diversas razones. Primero, por la aparición de nuevas agrupaciones, pero también porque se han integrado miles y miles de cofrades muy jóvenes, algunos desde niños, que han retomado tradiciones y creado nuevos actos y procesiones". La de la Entrada, también conocida sencillamente como ‘la Burrica’, es la cofradía más reciente de la capital turolense. "En realidad ya salíamos como congregación mariana en el colegio de la Salle en los años 40, con el mismo paso de la Burrica. Cuando el colegio se trasladó en 1969 la congregación dejó de procesionar, y así se mantuvo hasta el año 2000, cuando se refundó de nuevo como cofradía penitencial". La idea surgió en una reunión de antiguos alumnos en 1992, y hubo varios años de reuniones, puesta en marcha de la agrupación, contactos con la diócesis... Lo importante es que los miembros tengan muy claro que una cofradía no se crea en un acto impulsivo, debe mantenerse en el tiempo y aportar fe y valores a la Semana Santa".

Según explica Antonio Barcelona, hermano mayor de la nueva cofradía de San Lamberto, "el arzobispo debe autorizar la creación de las cofradías. Es importante que los miembros puedan demostrar mediante la fe de bautismo que son católicos, por ejemplo. La Semana Santa atrae ahora a tantos miles de personas que puede darse el caso de que fieles de otras religiones quieran tocar el tambor. Y esta es una celebración católica. Por otro lado, hemos sido la primera cofradía que ha realizado cursos católicos". Estos cursos serán a partir de este año de obligado cumplimiento para un porcentaje de miembros de todas las cofradías zaragozanas, "la intención de la diócesis es que la Semana Santa no se convierta en un desfile de bombos, que se mantenta el sentimiento religioso y que los miembros recuerden su fe", explica por su parte Eduardo Baile, decano de la Sangre. "Este año, además, ha habido cursillos de Confirmación. En realidad, es importante que todo ese gran número de cofrades se implique también en los actos religiosos. Porque la Semana Santa no es simplemente una charanga para estar con los amigos.

Mañana día de Lunes Santo, en el viacrucis parroquial, pero sobre todo el Miércoles Santo, en la procesión titular, podrá verse desfilar a la nueva cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro, y de San Lamberto. Y los asistentes escucharán las nuevas marchas, a través de los tambores, timbales, bombos y cornetas, compuestas por el hermano de la cofradía José Antonio Braulio. Las marchas que se tocan con la sección de instrumentos son diferentes en cada cofradía, y se componen a través de estilos diferentes. "Algunas de nuestras marchas tienen toques del Bajo Aragón, pero otras son más modernas. La sección de tambor tiene a su vez otras dos secciones, y una va contestando a la otra en las diferentes marchas", explica José Antonio Braulio. "No tengo un patrón para inspirarme, puede ser que haya un sonido que me guste, y lo grabo con el móvil dando golpes con la mano y mediante la voz. Sí hemos tratado que sean distintas, y para ello nos hemos inspirado incluso en la música pop. Una de ellas fue inspirada por un tema de Beyoncé donde el sonido del tambor estaba muy marcado, y otra de la artista Emmelie de Forest. La inspiración para crear una marcha de tambor que exprese un sentimiento está presente en el día a día".