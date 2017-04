Rufus T. Firefly: “Nuestros conciertos son un viaje para que el público disfrute”

La banda presenta este viernes en Viva la Vida (21.00) las canciones de ‘Magnolia’, su último trabajo. Víctor Cabezuelo, cantante de Rufus T. Firefly, cuenta a Heraldo.es cómo va a ser el viaje musical que han preparado para este viernes en la sala zaragozana.

-Su anterior álbum, ‘Nueve’, evocaba a bandas como Smashing Pumpkins, Radiohead o Sigur Ros. ¿Estas influencias también están presentes en ‘Magnolia’?

Siguen estando, aunque hemos tirado un poco más atrás en el tiempo y nos hemos ido un poco hacia Led Zeppelin y Pink Floyd, sobre todo en lo que respecta a la base rítmica. Julia quería que sus baterías sonaran muy a Bonham y que tuvieran esa pegada de Led Zeppelin. Básicamente, hemos intentado juntar ese sonido clásico de la base rítmica con algo un poco más electrónico y moderno, en plan MGMT.

-¿Es un proyecto más intimista, tal vez?

En realidad siempre hemos hecho una música bastante intimista y hemos mirado hacia dentro a la hora de hacer las canciones. Lo que a lo mejor ha ocurrido en este disco es que tal vez hemos llegado un poco más dentro.

-‘Magnolia’ se muestra como un alegato en defensa del arte, el amor y la naturaleza impactante en cuanto al diseño de su portada...

Queríamos llevar el concepto del disco al extremo y que se pudiera ver, oír e incluso oler. Al abrirlo tiene esencia de magnolia y es muy espectacular que ha corrido a cargo de Julia. Le pasé algunas ideas de las letras, ella vino con esto y es increíble. No tengo palabras, la verdad es que creo que define mucho mejor las canciones con sus dibujos que con las descripciones que yo le di.

-¿Qué opina de que la crítica diga que poco a poco Rufus T. Firefly se ha convertido en una banda de culto -que no es poco-?

Me hace gracia que la crítica lo vea así. No es nuestra intención. Lo único que queremos es componer canciones cada vez mejores. Me alegro de que nos vean como una banda de culto o como una referencia de algo. Imagino que será porque estamos haciendo cosas un poco diferentes a las que hacen otros grupos, aunque no lo tengo muy claro. En cualquier caso, me alegro de que nos vean así.

-Ahora parecen más un dúo pero…

En realidad somos el mismo número de personas en la banda, solo que ha cambiado algún miembro, pero el grupo sigue formado por 5 personas. Si no, nuestra música resultaría muy difícil de hacer porque tiene múltiples capas y sonoridades y necesitamos muchas manos para poder llevar a cabo todo esto. Se fueron Alberto y Sara. Fue algo inesperado pero todo ha seguido fluyendo bien.

-Desde el otro lado del charco también comienzan a tener muchos seguidores. ¿Han actuado allí alguna vez?

No lo hemos hecho pero es algo que nos encantaría. Sabemos de gente que nos sigue en América y quiero enterarme de los trámites que hay que hacer para ir ya mismo (ríe).

-Mientras, siguen girando por España…

Y con muchas ganas porque cuando más disfruto es tocando en directo.

-En Zaragoza son ‘sospechosos habituales’ del pub La Ley Seca…

Las 5 veces que hemos tocado en Zaragoza han sido siempre allí. Es un lugar al que tenemos mucho cariño y ahora esperamos que suceda lo mismo con Viva la Vida. Vamos con toda la banda a presentar el disco al completo y a intentar a hacer un concierto de rock como Dios manda.

-¿Cómo se vive la vida en un concierto de Rufus T Firefly?

Como una especie de viaje interior. Queremos que la gente que venga a vernos se olvide un poco de sus problemas y que pase una hora y media viajando lo más agradablemente posible. Es como montar en una pequeña nave que va a ser pilotada por nosotros mientras el público disfruta del paisaje.