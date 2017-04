Shakespeare monta una fiesta con 'Mucho ruido y pocas nueces' en el Principal

“Es una adaptación de Shakespeare sin demasiados escrúpulos, porque él tenía que llenar todos los días el teatro y si no lo hacía era un fracaso. Para conseguirlo no tenían demasiados miramientos, aunque sí mucho talento, y copiaban las fórmulas que funcionaban y se rifaban los actores. Yo he intentado recoger ese espíritu de Shakespeare y trasladarlo al público actual”, explica Alfonso Palomares, director del montaje y también uno de sus intérpretes. Así, varía el orden de las escenas del texto original, el lenguaje “es más coloquial y actual” y la dramaturgia “trabaja en favor de la comedia, además de que le hemos sumado el ‘sound party’”.

Palomares, junto a otras tres actrices del reparto, Pilar Barrio, Elena Gómez Zazurca y Macarena Buena, han presentado la obra este jueves en el Principal. El elenco, hasta un total de siete intérpretes que se desdoblan para encarnar a 15 personajes, lo completan Amparo Nogués, Kike Lera (músico que también ha compuesto las canciones) y Manuel López. Las funciones son este sábado, a las 20.30, y el domingo, a las 18.30.

Teatro participativo

La técnica del bufón está muy presente en el espectáculo. “Yo vengo del mundo del clown – cuenta Alfonso Palomares -. Hay una segunda o tercera trama alrededor de los guardias encargados de proteger la seguridad de la fiesta en la que hemos trabajado mucho la técnica del bufón y ellos protagonizan uno de los grandes momentos de la historia”.

Para el director, el montaje reúne “todos los condimentos” para ser un espectáculo “divertido”: “Es ligero y entretenido. Shakespeare conoció como nadie la naturaleza humana, cómo nos comportamos ante el amor y eso está también presente en la obra”.

‘Mucho ruido y pocas nueces’ es también teatro participativo al estilo de La Cubana. “El público tiene una convicción teatral de que los actores son los otros, pero en esta fiesta toma parte de una forma activa, aunque nadie tiene que asustarse”, advierte con humor Alfonso Palomares.

Esencia Producciones, Lagarto Lagarto y Tornabis crearon ‘Mucho ruido y pocas nueces’ en 2016 con la idea de representarlo en escenarios insólitos aprovechando cada lugar para jugar con la escenografía, aunque también lo han puesto en escena en teatros a la italiana y convencionales como es el Principal de Zaragoza en el que desembarcan este fin de semana.