De ABBA a Shakespeare: planes para el fin de semana

La Sala Oasis acoge el espectáculo ‘ABBA Experience’, un concierto con una cuidada puesta en escena que rememora el sonido del exitoso cuarteto sueco que conquistó a varias generaciones con su música. El estilo y las canciones de Abba sonarán en la noche del sábado en un directo muy singular.

Uno de los intérpretes y compositores de canción ligera más reconocidos de nuestro país visita el Teatro de las Esquinas como parte de su gira 'Gira Puro Soto 2017’. José Manuel Soto ofrece un concierto el 8 de abril, en el que presenta los temas de su último trabajo discográfico, tras más de 30 años sobre los escenarios.

La Sala López apuesta por el ritmo de la música balcánica con los conciertos de ‘Bohemian Betyars’ y ‘The Zaragozan Balkan Experience’ durante la noche del sábado. La primera banda, procedente de Hungría, pondrá a bailar a todo el público con canciones de melodías pegadizas que fusionan punk rock, ska y psicodelia.

A escena

Alfonso Palomares dirige ‘Mucho ruido y pocas nueces Sound Party’, una versión de la obra de Shakespeare que puede verse en el Teatro Principal este fin de semana. Lo que comienza como un tranquilo y sereno cóctel, acaba por transformarse en una fiesta desenfrenada que sus anfitriones tratan de reorganizar.

Vivir acompañado es maravilloso… O no. Es el tema que aborda la obra ‘No me jodas, por favor’ de la compañía Teatro del Espejo, que permanecerá en el Teatro del Mercado hasta el 9 de abril. Las molestias provocadas por terceros y la estupidez ajena pueden acabar convirtiendo la vida en toda una tortura.

El mentalista Fernando Figueras actúa en El Sótano Mágico este fin de semana con su espectáculo ‘Elemental. El arte de la deducción’. Un show de mentalismo para todos los públicos que no deja indiferente a nadie y donde la sorpresa y la carcajada están presentes durante toda la experiencia.

Con niños

Teatro Arbolé acoge un espectáculo muy especial los días 8 y 9 de abril. Tartana Teatro celebra sus 40 años de vida con ‘El rincón de los títeres’, una obra en la que los espectadores recorrerán la historia de la compañía, guiados en este viaje por muchos de los personajes que han poblado las historias del grupo.

Tangram, torres tambaleantes, palos chinos, juegos de ingenio... Son algunas de las opciones que encontrarán los niños en la Feria de los ingenios, que se instala en el Parque tío Jorge el 9 de abril durante toda la mañana. Además, habrá demostraciones de fabricación de jabón casero y velas, transformación de cobre en oro o destilación de esencias.

La PAI visita este sábado el Pabellón sociocultural de Movera con su espectáculo ‘Oh!ndas’, ganador del premio en la categoría de puesta en escena en el Certamen Internacional de Divulgación Ciencia en Acción. Dos investigadores, una máquina del tiempo… Cualquier cosa puede ocurrir sobre el escenario.

De museo

‘Libros con vida. Libros móviles y desplegables’ es el título de la exposición mostrada en la Escuela Museo Origami de Zaragoza, en el Centro de Historias. Los ejemplares expuestos proceden de la colección de la familia Giménez Laguardia y permiten efectuar un interesante recorrido por la historia de estos volúmenes, mientras se disfruta de ejemplares que constituyen una lección de papiroflexia.

En la agenda de Heraldo Ocio se recogen otras muchas propuestas de música, teatro, actividades infantiles, exposiciones, cine, deporte, talleres y mucho más.