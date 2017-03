Un libro "disecciona" la historia de TBO por su centenario

El libro '100 años de TBO. La revista que dio nombre a los tebeos' (Ediciones B) muestra los entresijos de la revista después de " diseccionarla , encontrando cosas que no se conocían hasta ahora", ha explicado Lluís Giralt, colaborador de Antoni Guiral en la elaboración del libro, este viernes en rueda de prensa.

Uno de los descubrimientos que ha hecho el libro es la fecha de la primera publicación, precisamente la que se ha conmemorado este viernes 10 de marzo: la cifra baila entre el domingo 11 de marzo de 1917 y el sábado 17 de marzo del mismo año, ya que la redacción decía que había sido el 17 pero han encontrado un texto que dice que fue el 11.

"Esto se contradice con otro anuncio que hemos encontrado que anima a los lectores a comprar la revista el sábado: si fue así, no podía ser el domingo 11 de marzo. Además, como el texto es humorístico, tenemos que relativizarlo", ha comentado el autor del libro, Antoni Guiral.

Autopsia página a página

Para redactar el volumen, Guiral ha contado con la colaboración de Lluís Giralt, que formó parte del TBO y se ha encargado de analizarlo ejemplar a ejemplar y página a página: "Le he hecho la autopsia, lo he abierto en canal y hemos encontrado cosas de las que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta", ha descrito Giralt.

Con este método también han descubierto, por ejemplo, que la célebre familia Ulises fue creada un año antes --1944-- de lo que se creía bajo el nombre de familia Hilarión: han encontrado el documento original de una de las historietas de la familia Ulises en la que levantando una capa puesta para corregir el nombre, descubrieron que inicialmente ponía Hilarión.

"Como habla del mes de junio, probablemente no llegaron a tiempo a publicarlo en este mes y la guardaron para el año siguiente, pero por aquél entonces ya se había creado la familia Ulises y le cambiaron el nombre", ha explicado Giralt.

Esta familia fue una de las creaciones más populares del dibujante Josep Maria Blanco, conocido como 'Blanco', que ha confesado que con el libro ha descubierto cosas que ni él mismo sabía o recordaba, como la existencia de un permiso especial para dibujar a la familia Ulises.

Blanco y la censura

Blanco recuerda otro pasaje de la historia del TBO que también queda reflejada en el libro: la censura de una de sus historietas, que se dio justamente hacia el final de la dictadura, en 1970.

"Había ciertas críticas que la censura toleraba, si estaban dentro de un contenido y un argumento", ha recordado Blanco, que a pesar de eso vio como una historieta que había hecho en la que un personaje se obsesionaba con necesitar una recomendación para todo, en referencia al peso de las influencias en el franquismo.

Blanco también ha recordado la gran cantidad de trabajo que le suponía la familia Ulises pero que, a pesar de eso, no quiso dejar de compaginar su trabajo como dibujante con el de empleado de banco: "No quería depender solo de ellos", ha afirmado el dibujante.