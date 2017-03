Marzo se viste de luces para despedir el invierno

Curro Romero, Rafael de Paula o el mismísimo Antoñete pasaron en las décadas de los 70 y 80 por la localidad zaragozana. Tras probar en 2016 con una corrida que no llenó los tendidos, el empresario Ignacio Ríos repite este año con un festival mixto que combinará la presencia de nombres de relumbrón con la de toreros de la tierra. El rejoneador Diego Ventura, Francisco Rivera ‘Paquirri’ y su hermano Cayetano harán el paseíllo junto a Daniel Cuevas (Alagón) y Jorge Isiegas (Zaragoza). El jovencísimo novillero -está a punto de cumplir 22 años- estrena el apoderamiento de Ignacio Zorita, que apostó por su talento al concluir la pasada Feria del Pilar.

"Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa. Me siento motivado y convencido de poder seguir creciendo. Ricla es un escenario ideal par lanzar mi carrera", señaló el pasado jueves, en la presentación del festejo que abrirá temporada en la Comunidad, Isiegas, y recordó que el pasado año toreó únicamente cuatro novilladas con picadores. "Mi principal virtud es la constancia. Nadie me ha regalado nada y sé que no puedo dejar pasar oportunidades como esta. Estoy obligado a responder en la arena", añadió, antes de adelantar que en el horizonte solo ve un compromiso firmado en Garlin (Francia).

Cuevas, por su parte, habla desde el poso de madurez que le dan los 30 años. Apenas ha podido entrenar en el campo durante el invierno, pero se siente más preparado mentalmente que nunca. "Me juego mucho y confío en lograr un triunfo que me permita ganarme un puesto en la próxima Feria de San Jorge. Esta semana viajaré a la finca del maestro Miguel Báez ‘El Litri’ para ultimar la preparación de cara a una cita fundamental para mi futuro", confesó el diestro de Alagón.

Paulita, relanzado

Un mes después de salir a hombros en la Feria de San Blas de Valdemorillo (Madrid), Paulita percibe que esta podría ser la temporada "más importante" de su trayectoria en cuanto contratos. Sin entrar en detalles de los mismos, Paulita reveló que tiene dos tardes cerradas en plazas de primera categoría francesas; dos muy avanzadas en plazas de primera españolas; una en Azpeitia; y otra última en un coso de menor relevancia. "Si se confirma todo lo que tengo pendiente, tendré motivos para estar feliz y satisfecho por lo hecho en Valdemorillo. Ya había triunfado allí, pero la repercusión fue menor", señaló, y subrayó lo mal que uno lo pasa cuando el teléfono no suena. Situación que le tocó vivir con anterioridad y se asemeja a la que atraviesan otros como Alberto Álvarez o Imanol Sánchez.

El primero toreó a finales de enero en el coso madrileño de Ajalvir y ahora, como Sánchez, espera que vayan surgiendo nuevas opciones. "Hay conversaciones, pero sin terminar de concretar nada. En los momentos complicados, la implicación con este oficio debe ser todavía mayor", coinciden ambos, con la Misericordia como principal aspiración. A la vuelta de la esquina está San Jorge, que no tardará en presentar sus carteles.