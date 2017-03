Cine y series en (di)versión original

Su trabajo consiste en reintegrar en el mundo real algunas escenas de mundo del cine y las series al estilo de otros creadores que realizan un trabajo similar en las redes sociales. “Como soy un poco inquieto, se me ocurrió darle una vuelta a la idea y comenzar con escenas de películas, aunque luego lo amplié a series porque me parecía que se podía abarcar mucho más e interactuar con ellas, pero no de la manera que lo pide la escena sino a mi manera”, explica Ramos.

Una de esas escenas es la de la ducha, que pertenece al filme de Alfred Hitchcock ‘Psicosis’. Ramos utiliza el fotograma en el que Janet Leigh grita de un modo muy distinto, ya que en esta nueva versión la actriz parece cantar. Otro ejemplo es el fotograma de ‘El resplandor’, de Stanley Kubrick, en el que Jack Nicholson se lava los dientes en lugar de enseñarlos como un poseso.

César Ramos comenzó a subir a la red este tipo de fotografías hace un año y medio y desde entonces ya ha recopilado más de 70. Aunque su perfil personal está en Instagram, el autor decidió crear la cuenta específica @myotherversion para este proyecto. “Decidí diferenciar una de otra para darle más personalidad a esta iniciativa y distinguirla de otro tipo de fotografías que suelo realizar”, aclara.

Por ahora, @myotherversion es una afición “pura y dura”, aunque su trabajo ya ha traspasado el mundo digital y ha sido expuesto en un espacio físico: “Hice una pequeña exposición en un restaurante y los amigos me piden en ocasiones cuadros sobre esta temática, pero de momento no pasamos de ahí”, cuenta.

Aunque no se considera un fotógrafo profesional, Ramos sí declara ser “muy aficionado” a la fotografía desde que nació Instagram, “aunque antes ya tenía mi cámara y hacía fotos, pero no dejaban de ser fotografías normales, más propias de unas vacaciones, o del día a día. -revela-. A partir de ahí me picó el gusanillo, adquirí una cámara réflex y he ido completando mi equipo con varios objetivos. Me animan a que me dedique a la fotografía de manera profesional pero por ahora la disfruto más como una diversión”.

“Cuando haces fotos un poco especiales tocas más la fibra a la gente, se siente identificada con tal o cual película, intercambias opiniones, te piden o te dicen la película que más les gusta... En ese aspecto, tengo mucha conexión con las personas que comentan mis fotos”, subraya Ramos.

Sin embargo, a la hora de trabajar una foto inspirada en una película o una serie, Ramos señala que no se siente condicionado por lo que sus seguidores proponen, sino que “ellos mismos dejan que fluya mi vena creativa y prefieren ver el resultado final”.