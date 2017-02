¿Quién es la rubia que acompañó a Ryan Gosling en los Oscar?

Ryan Gosling no pisó la alfombra roja acompañado de su actual pareja, Eva Mendes, con quien tiene dos hijas. Una vez más, el actor protagonista de 'La La Land' no quiso comparecer en público con la ex sex simbol de Hollywood y acudió junto a una rubia que muchos preguntaron de quién se trataba.

Se desconoce el motivo por el que a Ryan Gosling no le gusta acudir a citas tan importantes como los Globo de Oro o los Oscar de la mano de Eva Mendes. Lo que sí es cierto es que suele elegir como acompañantes a sus familiares más cercanos, en especial a las dos mujeres que le han visto crecer. Así, siempre comparece o bien con su madre, como hizo en los Globos de Oro, o bien con su hermana Mandi, como hizo en esta ocasión en los Oscar.

Aunque no comparezcan juntos en público, en los Globos de Oro Gosling aludió en público a Eva Mendes, aunque sin citarla, cuando recogió el premio a mejor actor: "Uno no llega aquí si no se apoya en una montaña de personas y yo debo agradecerles a tantas. Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer. Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño".

Seguro que, de haber ganado la estatuilla como mejor actor en lugar de Casey Affleck, Gosling también hubiera tenido palabras de agradecimiento para Mendes.