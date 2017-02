La ausencia de Portman y una posible sorpresa de 'Moonlight' marcan los Óscar

La victoria de 'Moonlight', de Barry Jenkins, en los premios Spirit de cine independiente, donde se llevó seis galardones -incluidos los de mejor película, director y guion- la han situado en las últimas horas como una seria competidora de la gran favorita de esta edición, el musical 'La La Land', de Damien Chazelle.

La gala, presentada por Jimmy Kimmel en el Teatro Dolby, de Los Ángeles, se pensaba que podía ser un paseo para la historia de bailes y romance protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, pero que 'Mooonlight' haya arrasado en los Spirit genera muchas dudas sobre quién será la vencedora de la noche.

'La La Land' ha vencido en casi todos los premios de la temporada -entre ellos los Globos de Oro y los BAFTA británicos- y cuenta con 14 nominaciones a los Óscar, igualando así el récord de 'Titanic' (1997) y 'Eva al desnudo' (1950).

Mientras que 'Moonlight' y 'La llegada', del canadiense Denis Villeneuve, llegan con ocho candidaturas por cabeza.

En cuanto a interpretaciones, Emma Stone cuenta con el respaldo de todas las quinielas previas para hacerse con la estatuilla a mejor actriz, aunque en los Spirit la vencedora fue la francesa Isabelle Huppert, por 'Elle'.

Junto a ellas, optan al premio Ruth Negga ('Loving'), Natalie Portman ('Jackie') y Meryl Streep ('Florence Foster Jenkins'), con la nominación número 20 de su carrera y si ganara igualaría a Katherine Hepburn, la única intérprete que ha ganado cuatro Óscar.

En el apartado masculino Casey Affleck, por 'Manchester by the Sea' cuenta con cierta ventaja frente Denzel Washington ('Fences'). Completan esta categoría Andrew Garfield ('Hasta el último hombre'), Viggo Mortensen ('Captain Fantastic') y Ryan Gosling ('La La Land').

Por su parte, la actriz Viola Davis ('Fences') y el actor Mahershala Ali ('Moonlight') apuntan a ser los ganadores en las categorías de interpretación secundaria, después de la polémica del año pasado por la ausencia de actores afroamericanos entre los nominados al Óscar.

Por España, la única opción es la de Juanjo Giménez, nominado por su cortometraje 'Timecode', que ya ganó la Palma de Oro de Cannes.

Y en lo que se refiere a los latinos, la principal opción es la del artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, nominado a la mejor canción por 'How Far I'll Go' de la cinta de Disney 'Vaiana'.