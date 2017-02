'La La Land' es la gran favorita a los Óscar

De esta forma, 'La La Land' alcanza el record alcanzado por 'Titanic' (1997), de James Cameron, y 'Eva al desnudo' (1950), de Joseph L. Mankiewicz, que también tuvieron 14 nominaciones en los Oscar.

Entre otros, este filme podría ser galardonado con los premios a Mejor película, mejor actor (Ryan Gosling) y mejor actriz (Emma Stone), Mejor dirección o Mejor guión original. Como curiosidad, tiene una doble nominación en la categoría de Mejor canción original.

Precisamente, el filme de Chazelle ('Whiplash') fue el gran triunfador en la pasada edición de los Globos de Oro, donde fue galardonado en las siete categorías en las que competía.

En número de nominaciones, tras 'La La Land' se encuentran 'La llegada', de Denis Villeneuve, y 'Moonlight', que aspiran a ocho estatuillas cada una de ellas. Tras ellas se encuentran 'Manchester by the sea', 'Lion' y 'Hacksaw ridge', con seis nominaciones cada una.

Los largometrajes nominados al Óscar a Mejor película son 'La llegada', de Denis Villeneuve; 'Hacksaw ridge', de Mel Gibson; 'Figuras ocultas', de Theodore Melfi; 'Lion', de Garth Davis; 'Moonlight', de Barry Jenkins; 'Fences', de Denzel Washington; 'Hell or high water', de David Mackenzie; 'La La Land', de Damien Chazelle.

Al Oscar a Mejor actor principal aspiran Casey Affleck, por 'Manchester by the sea'; Andrew Garfield, por 'Hacksaw ridge'; Ryan Gosling, por 'La La Land'; Viggo Mortensen, por 'Captain fantastic'; y Denzel Washington, por 'Fences'. Por su parte, la estatuilla al Mejor actor de reparto podría ser para Mahershala Ali, por 'Moonlight'; Jeff Bridges, por 'Hell or high water'; Lucas Hedges por 'Manchester by the sea'; Dev Patel, por 'Lion'; Michael Shannon, por 'Animales nocturnos'.

El Oscar a la Mejor actriz podría ser para Isabelle Huppert ('Elle'), Ruth Negga ('Loving'), Natalie Portman ('Jackie'), Emma Stone ('La La Land') y Meryl Streep ('Florence Foster Jenkins'). En el apartado a la Mejor actriz de reparto competirán Viola Davis, por 'Fences'; Naomi Harris, por 'Moonlight'; Nicole Kidman, por 'Lion'; Octavia Spencer, por 'Hidden figures'; y Michelle Williams, por 'Manchester by the sea'.

Las películas nominadas a Mejor película de habla no inglesa son 'Toni Erdmann', de Maren Ade, la gran triunfadora en la pasada edición de los Premios de Cine Europeo; la iraní 'The salesman', de Asghar Farhadi; la danesa 'Land of mine', de Martin Zandvliet; la australiana 'Tanna', de Bentley Dean y Martin Butler; y la sueca 'A man called love', de Hannes Holm, que también competirá en la categoría de Mejor maquillaje y peluquería.