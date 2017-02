León Benavente, rock que investiga "lo que no tenga nada que ver con nadie"

León Benavente es un grupo de rock formado en 2012 y surgido de la reunión de cuatro veteranos músicos: Abraham Boba -voz y farfisa-, Eduardo Baos -bajo y sintetizador-, Luis Rodríguez -guitarras- y César Verdú -batería y percusiones-, con experiencias con Nacho Vegas, Tachenko o Schwarz y entre los 42 y los 44 años.

Partiendo del rock y usando los sintetizadores de manera muy personal, sus letras tratan la realidad social en sus dos primeros discos, 'León Benavente' y '2', así como en los dos EP publicados hasta la fecha, 'Todos contra todos' y 'Tipo D'.

El nombre del grupo proviene de un tramo de carretera entre León y Benavente (Zamora) por el que antes transitaban a menudo, aunque ahora César vive en Barcelona, Abraham y Luis en Madrid y Edu, en Zaragoza, por lo que los cuatro músicos ensayan en Mozota, a 25 kilómetros de Zaragoza y punto intermedio para el 75% de la banda.

Surgidos en un 'impasse' de la gira del disco 'La zona sucia' de Nacho Vegas, decidieron formar la banda y, con la ayuda del Matadero de Madrid, pudieron grabar su primer álbum, del que destacaban piezas como 'Ánimo, valiente', 'Las ruinas' o 'Revolución', compuestas 'entre todos', según César Verdú.

"Alguien trae una idea y se transforma entre los cuatro. Luego, yo me la llevo y hago la melodía y la letra, modificándola hasta el final", expone Boba, que deja claro que "lo nuestro es bastante minimalista, no somos de muchos arreglos.

El vocalista también señala que "queríamos ser una banda de canciones", para lo cual "investigamos en lo que no tenga que ver con otros proyectos" aprovechando que venían de caminos distintos.

"No partíamos de ningún estilo de antemano. Cabe todo mientras el formato canción nos contente. No nos cerramos a nada", asegura Boba, que había debutado en solitario y aparcó su carrera para "montar una banda con gente con la que me une una relación de amistad, sin saber si iba a funcionar, por esa energía especial que seguimos desarrollando", plasmada ahora en temas como 'Nuevas tierras', 'Celebración (siempre hacia delante)' o 'Aún no ha salido el sol'.

Unas canciones publicadas por una multinacional, Warner, porque tras haber probado antes todas las opciones, fue "la que mejores condiciones nos ofreció y, además, artísticamente nosotros tomamos las decisiones", razona Abraham Boba.

"Y el 'mainstream' está cambiando bastante y aprovechamos las condiciones de producción y difusión", comenta César Verdú, para quien este álbum "refleja la energía de estos años juntos y los más de 150 conciertos ofrecidos".

Premiados con El Ojo Crítico, y presentes en un sinfín de listas de lo mejor del 2016, los galardones les siguen sorprendiendo, admite Boba, contento porque "reconocen tu trabajo", mientras confirma que sin la presencia de Banin Fraile (Los Planetas), que participa con un sintetizador modular construido por él mismo, y de Joeba Irazoki, el álbum "no hubiera sonado así".

Además, Boba insiste en que hace falta aún cuestionar la realidad para "abordar los temas que nos interesan desde una voz crítica, pero sin irse por las nubes ni crear mundo fantásticos", y coincide con Verdú en aportar "canciones positivas que hagan pensar y alegren la vida", mas sin decir "cómo deben hacerse las cosas".

En marzo, León Benavente publicará un EP con cuatro temas, en verano actuarán en festivales y a finales de año pararán un tiempo para acompañar a Nacho Vegas en la gira de su próximo disco.