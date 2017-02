Actores que pensabas que tenían un Óscar... pero no

El próximo 26 de febrero se celebra la edición número 89 de los Óscar, el máximo galardón en el ámbito cinematográfico. No existe actor que se precie que no anhele ver reconocido su trabajo con la dorada estatuilla. Sin embargo, algunos de los actores habituales de la meca del cine no tienen en su poder ningún Óscar, a pesar de haber sido nominados en varias ocasiones y contar con millones de seguidores.