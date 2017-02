Zaragoza no tendrá ningún encuentro de recreacionistas históricos a lo largo de 2017

Las calles de Zaragoza no volverán a oler a pólvora este año el primer fin de semana de marzo. Se ha suspendido la recreación histórica en torno a los Sitios que se celebra cada dos años en la capital aragonesa . En realidad, ni siquiera ha llegado a organizarse.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza señalaban ayer que "la recreación se ha retrasado a 2018 a petición de la propia asociación. Lo solicitaron en una reunión con la gerente de Zaragoza Cultural y explicaron que es una cuestión de necesidad de más tiempo para organizarla. Hay previstas nuevas reuniones próximamente para cerrar la recreación". Una versión parecida, pero no exactamente igual, daba ayer Luis Sorando, presidente de Voluntarios de Aragón, la asociación que se encarga de organizar el encuentro. Sorando se negó a comentar los pormenores del fracaso y se limitó a asegurar que "cuando se nos llamó para empezar a hablar del asunto ya era demasiado tarde para organizarlo".

Nadie lo confiesa abiertamente, pero entre los grupos recreacionistas, ‘sotto voce’, está extendida la creencia de que las autoridades culturales del Ayuntamiento no tienen simpatía por las recreaciones en la medida en que la mayoría, por no decir todas, rememoran hechos de armas, batallas y sucesos cruentos.

Cautela en los grupos

Ello quizá explique que ayer, tanto Javier Berdejo, de Mesnadas de Aragón, como Rafael Roc, de Almogávares de Zaragoza, subrayaran que Alfonso I tomó Zaragoza a los árabes por asedio y no mediante cruenta batalla. Y es que el año que viene se cumple el 900 aniversario de la reconquista de la ciudad a los árabes, y los grupos quieren organizar una gran recreación, para la que necesitan apoyos. En ello están trabajando ya asociaciones como Almogávares de Zaragoza, Camara, Feudorum Domine, Miles Seculi, Guardianes del Castellar y Mesnadas de Aragón.

"Es una efeméride lo suficientemente importante como para que las instituciones se vuelquen con ella –subrayaba ayer Berdejo–. Queda año y medio, que no es mucho tiempo, pero ya nos hemos reunido para unir esfuerzos. Y queremos que se vinculen al proyecto el mayor número de grupos y asociaciones culturales, porque nos gustaría poder traer a grupos de todos los territorios de la antigua Corona de Aragón. No queremos hacer ninguna batalla porque no la hubo. Queremos montar un campamento, recrear el vestuario cristiano y musulmán y representar las capitulaciones y las concesiones que Alfonso I hizo a los ciudadanos de Zaragoza".

Aunque los recreacionistas no cobran por su ‘actuación’, sí que generan gastos, ya que es costumbre pagarles el viaje y las comidas, y ofrecerles un sitio para dormir. Habrá que ver si hay dinero el año que viene para financiar la recreación de la toma de Zaragoza y la de los Sitios. Mientras tanto, sí que se celebran recreaciones de rango menor. Hoy, por ejemplo, hay previstas algunas dentro de la Jornada de Identidad del Arrabal. "De aquí a final de año, en cualquier caso, alguna cosa haremos –señalaba Rafael Roc–. En diciembre pasado, sin ir más lejos, ya ofrecimos una pequeña exhibición en la plaza de San Pedro Nolasco"

La recreación de los Sitios se celebra alternándose con otra de la Zaragoza romana, que tendría que celebrarse también el año que viene. "Nos gustaría organizar algo grande cada año –confesaba ayer Francisco Jav ier Maza, de Ludus Augustus–, pero lo único que hacemos es colaborar de forma altruista en el Día Internacional de los Museos con alguna actividad en el Teatro Romano".