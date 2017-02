Umberto Tozzi: "Los éxitos de ahora solo duran una temporada"

Tozzi (Turín, 1952) no esconde su nostalgia en una entrevista y reconoce que aquellos años fueron "un momento de gran libertad y de gran democracia", un periodo "irrepetible e histórico" desde el punto de vista creativo que marcó a los artistas venideros.

"Había una creatividad de locura en aquella época. Algo que ahora no hay. Hay grandes éxitos pero no son como los de entonces. Son éxitos que duran una temporada. No veo ni escucho cosas que a mi juicio tengan las características de un gran éxito", consideró.

A él aquellos tiempos "extraordinarios" le pillaron en la veintena y a su juicio fueron mucho mejor que los actuales en los que, critica, "los jóvenes tienen muchos problemas y, sobre todo, no logran trabajos que les guste hacer".

Lo dice mientras ultima los detalles de la gira con la que conmemorará el 40 aniversario de otro de sus himnos, "Ti amo", que comenzará con dos veladas en España, el 31 de marzo en el Liceo de Barcelona y al día siguiente en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Paralelamente, la próxima primavera podrá verse en las tiendas de discos y en las plataformas digitales su último trabajo discográfico que ha sido elaborado con el mismo objetivo que la gira y que llevará por título "40 anni che 'TI AMO'".

Un disco que deberá competir con los grupos que arrasan en la industria actual pero que para Tozzi, pese a ser "muy buenos", son personajes que "pertenecen a una generación totalmente nueva" y no cree que tengan un repertorio que pueda durar demasiados años.

En cualquier caso el objetivo será celebrar la longevidad de la carrera de un artista que nunca pensó en alcanzar semejante popularidad, hasta el punto de vender 80 millones de copias en todo el mundo.

"No pensé que todo mi repertorio resistiera tanto en el tiempo. Cuando comencé a componer pensaba en hacer canciones pero no que duraran tanto en la historia de la música (...) Soy muy feliz por el recorrido que he hecho, de mi vida y de mi música", reconoce.

En su opinión las claves de su éxito son el talento, la suerte y una mezcla de cualidades técnicas basadas en la personalidad vocal que le han permitido pergeñar "un género nuevo", un estilo genuino.

"Yo seguramente he tenido la suerte de inventar un género musical, esto es importantísimo para un artista. Lo importante en la música es inventar algo, no hacer solo canciones bonitas. Debes tener un género que te distinga", asegura.

En su caso, Tozzi considera que su estilo está influido por la música inglesa, especialmente por los Beatles, su particular "escuela musical de vida", además de por una concienzuda atención a la sonoridad de las