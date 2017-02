Sánchez Arévalo llevó tres películas para Rajoy hasta la sede del PP

El cineasta Daniel Sánchez Arévalo h a explicado hoy que días después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegurara que no había visto ninguna de las películas que aspiran este año a los Goya, le llevó tres cintas españolas a la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

Así lo ha relatado Sánchez Arévalo, guionista, director de cine y productor, en la alfombra roja a su llegada a la gala de los Goya, donde ha asegurado que en Génova le trataron "con mucha cortesía".

"Tarde para la ira", "El hombre de las mil caras" y "Azuloscurocasinegro" son los tres títulos que el cineasta llevó a Rajoy, un gesto en el que, ha señalado, "no había ninguna acidez ni agresividad" sino "de amor" para que viera alguna película española.

Sánchez Arévalo ha recordado que el cine es "marca España" y ha considerado que hay que educar a los niños en el amor al cine.

El pasado 26 de enero, el presidente del Gobierno aseguró en una entrevista sobre las cintas que compiten: "no las he podido ver: para mi desgracia no voy al cine, leo novelas"