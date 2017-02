Isabel Peña: "Es un año buenísimo y un honor figurar en él"

"Estamos terminando el tercer guión con Rodrigo, que tenemos que entregar ya. Tengo tanto trabajo que no me ha dado ni tiempo a pensar en los Goya. Claro que me entran nervios, pero de los buenos", reconoce. Y eso que ya tiene la experiencia de recoger la Concha de San Sebastián.

Peña dejó este viernes por la tarde de escribir y corregir para tomar un vino con todo el equipo de la película para celebrarlo. "Este sábado, tengo todo el día ocupado con los preparativos. ¿El posible discurso? Ni me lo he planteado. Iré con mi novio y en el auditorio también estará mi madre, lo que me hace mucha ilusión".

¿Posibilidades? "Ni me lo planteo. Solo puedo decir que es un año buenísimo para el cine español y para los Goya y que es un honor figurar y formar parte de él. La ceremonia sí que tiene todas las papeletas para que el ‘thriller’ sea lo más popular", contesta. En los preámbulos a la gran fiesta del cine español los laureles al mejor guión, tanto en los premios Feroz como en los del Círculo de Escritores Cinematográficos, se los han llevado Raúl Arévalo y David Pulido por ‘Tarde para la ira’. Pero no hay que anticiparse.



Profesionales de la tierra

Otro aragonés que estará sentado en el patio de butacas será el también zaragozano Miguel Casanova como coguionista del cortometraje de ficción ‘En la azotea’. "Voy a estar con el director Damià Serra y la directora de fotografía, Gemma Roges. Desde niño he visto todas las galas enteras, para mí ha sido siempre la cita más importante ante la televisión y soñaba con poder estar un día allí", contaba este viernes. Por quien también cruza los dedos es por Anna Castillo, nominada a mejor actriz revelación por ‘El olivo’ y protagonista de su último corto ‘Vergüenza’.

En la categoría de cortos de ficción hay otros dos profesionales de la tierra implicados en ‘Timecode’: la ayudante de dirección Laura Calavia y el compositor Iván Cester. Calavia estará hoy en la capital española siguiendo la gala desde un bar. "Al final no hay competencia entre nosotros, en el mundo del corto lo que consigue uno beneficia a todos". Y es que además tiene ya un pie en Los Ángeles, ya que ‘Timecode’ aspira a un Óscar y tiene billete para volar el próximo día 11. Si ‘Timecode’ se alza con el ‘cabezón’ esta noche seguro que habrá una referencia a Luis Buñuel. Su director, Juanjo Giménez, tiene sangre aragonesa, su madre es natural de Obón (Teruel), y ya homenajeó al director de Calanda cuando triunfaron en el pasado festival de Cannes.

La Aragón Film Commission también destacó el viernes la presencia de dos aragoneses en el equipo de producción de ‘Tarde para la ira’: Israel Mendoza y Patricia Alcolea.



Otras pinceladas aragonesas

Las actrices Alexandra Jiménez y Luisa Gavasa entregarán sendos Goyas. La mejor actriz de reparto del año pasado por ‘La novia’ revivirá la emoción. "Me hace ilusión porque me encantan que se tenga en cuenta a las intérpretes maduras y que la directora de la Academia sea una mujer".

Habrá más referencias aragonesas. La Film Symphony Orchestra, que amenizará la velada con música en directo, homenajeará al compositor turolense Antón García Abril. Además, la empresa Saphir Parfums es patrocinadora de la gala.