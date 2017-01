El baile que hace hablar a los zapatos

Tienen que ser cómodos y mejor de cordones que con hebilla. Lo del color y los detalles es al gusto. Los hay con la punta picada, bicolores, de charol y hasta con brillantina. Lo más importante está en la suela: las chapas. Se trata de los zapatos de claqué, un calzado que puede llegar a hablar.



no recuerda la primera vez que se subió a unos. “Sería hace 15, ¿20 años? Hace tanto que ya ni me acuerdo”, intenta hacer memoria ante sus alumnos.“Empecé a dar clase de claqué hace 18 años y en aquel momento éramos unas tres o cuatro personas., expresa Benedí.desde los 58 años hasta los 9 y en su mayoría son mujeres.. El motivo de esto es que “transmite alegría, sobretodo en época de crisis, da subidón y hace a la gente soñar”, explica Carlota.Sebastián y Mía, encarnados por Ryan Gosling y Emma Stone, ponen el ritmo a la película con sus propios pies.“Cuando estrenaron la películay por bailes de tipo musical”, reconoce la profesora.El cine es lo que llevó a Elena a empezar a bailar. “A mis abuelos les encantaban este baile porque les gustaban las películas de la época cuando bailaban claqué, así que me animé por esa razón”, apunta la joven.

De los descansos de trabajo al cine

. Después se pulió la técnica, se añadió el movimiento de brazos y hombros y dio el saltó a Hollywood.Sole, que lleva 8 años bailando claqué, hace caso omiso al consejo de Emma Stone, Mía en la película: “tal vez deberíamos dejar los sueños y empezar a madurar”. “A mí me da una sensación de libertad, de alegría y de independencia que no puedo explicar”, confiesa Sole.En ‘La ciudad de las estrellas. La la land’ desafían hasta la ley de la gravedad. Lo mismo ocurre en el local de la calle López Allúe, al caer la tarde, porque muchos de los alumnos parecen volar cuando se anudan los zapatos claqué.