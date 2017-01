Un tardeo ´gamberro` en el hotel Meliá

La Ronda de los Juernes es un evento ´afterwork`, una alternativa para disfrutar en Zaragoza de un tardeo diferente al que cada jueves propone, por ejemplo, el ´juepincho`. En este caso, el objetivo es conectar a personas interesadas en conocer proyectos innovadores en los ámbitos del turismo, la cultura y la gastronomía.



Habitualmente, una vez al mes, elacoge uno de estos eventos. En este establecimiento se ubica La Ronda, la primera incubadora vertical en España sobre turismo, ocio, restauración y hostelería. Es un espacio deque en la actualidadde emprendedores y, sobre todo, compartir ideas y conocimientos.María Rubio, de Meliá Zaragoza, ejerció de anfitriona en la cita que este jueves se organizó con el, del restaurante. De todos los detalles se ocuparon Aitana Muñoz, coordinadora de CIEM Zaragoza, y Carolina Diloy, de Singular Venues Experiencias. A su llamada respondieronávidos de información sobre el proyecto Gamberro, que en apenas año y medio tanto está dando que hablar en Zaragoza. Y Franchesko no defraudó.¿Qué haces y a dónde quieres llegar? Esta pregunta la tenían en la cabeza muchos de los asistentes, entre los que se encontrabanPero solo uno la hizo. La respuesta fue clara y directa: “Trabajar productos diferentes, de Aragón, dándoles la vuelta y asumiendo. Ofrezco dos menús degustación cerrados a ciegas. La gente no sabe lo que va a comer. El más cañero es el de doce pases, con el que podemos hacer mucho más el gamberro”.o que le inquieta es el camino,“que cada pase cuente una historia, un viaje que probablemente no he hecho, pero que se concreta en un plato”. Por eso a Gamberro “hay que ir con tiempo, sin prisas, con la mente abierta y el ánimo de darle satisfacción al espíritu”.¿Cuál es la rde tu propuesta?, se escuchó en la sala. “Últimamente, uno de las que más, las, que he conseguido en Zaragoza y que elaboro como las hacen en China, donde las comen como si fueran pipas”, respondió. Esa es la visión de su trabajo: la deEva Muniesa, de Arte a Bocados, le cuestionó sobre–dijo– porque, lo que tengo y lo que no tengo, pero mi respuesta es siempre la misma: el silencio”. Su propósito, concluyó, es “llegar a ser el mejor cocinero del mundo”, pero tiene un problema y es queCon esta declaración de intenciones se despidió de su público, que durante la hora larga de conversación disfrutó de los vinos que ofrecieron Ignacio Salas y Pilar Mendívil, de Bodegas Salas, y de gintonics muy especiales preparados con la ginebra The Botanical´s.